Amazon plantea un ERE para 1.200 trabajadores de sus oficinas corporativas de Madrid y Barcelona

Amazon ha puesto en marcha un proceso de despido colectivo, que afectaría a un máximo de 1.200 trabajadores de sus oficinas corporativas en España, según han informado a 'Europa Press' fuentes conocedoras del asunto.

En concreto, la multinacional estadounidense, que ya había anunciado a comienzos de esta semana un ajuste de empleo global que afectará a 14.000 efectivos de su plantilla corporativa, ha abierto en España dos expedientes de reducción de empleo (ERE) en las empresas Amazon Digital Spain, cuyas oficinas se ubican en Madrid, y Amazon Spain Service, localizada en Barcelona.

De esta forma, los afectados de este ajuste de plantilla serán sólo empleados de las oficinas corporativas de Madrid y Barcelona y esta medida, según informan las mismas fuentes, no tendría impacto en las operaciones de la multinacional a nivel nacional ni en otras ciudades españolas. Amazon España cuenta con un total de 28.000 trabajadores.

Lo cierto es que no se trata del primer aviso que Amazon da en materia de reestructuración de plantilla. Con el empuje de la Inteligencia Artificial (IA) en su máximo esplendor, la compañía ya anunció la semana pasada su intención de sustituir, en el futuro, a más de 600.000 empleados por robots. De esta manera, se confirma la intención de Amazon de apostar al máximo por la tecnología, fijando su estrategia en la automatización del 75% de sus procesos, sobre todo en almacenes y logística.

Reducir burocracia y mantener una estructura ágil

Hay que recordar que Amazon anunció el pasado martes una reducción de aproximadamente 14.000 efectivos de su plantilla corporativa, aquellos trabajadores que desempeñan labores administrativas y de oficina, una cifra inferior a la apuntada este lunes en varios medios, que elevaban hasta unos 30.000 los puestos afectados. La plantilla global de Amazon se estima en alrededor de 1,5 millones de personas, de los que unos 350.000 desempeñan labores corporativas.

Esta medida, comunicada por Beth Galetti, vicepresidenta sénior de Experiencia de Personas y Tecnología en Amazon, pretende mantener una estructura ágil y adecuada, reduciendo la burocracia, eliminando capas y redireccionando recursos para garantizar la inversión en grandes apuestas de la empresa para responder a las necesidades actuales y futuras de los clientes.

Amazón aseguró que tratará de dar apoyo a los afectados, brindando un plazo de 90 días para buscar un nuevo puesto internamente y dando prioridad a los candidatos internos para ayudar al mayor número posible de personas a encontrar nuevos puestos en la propia Amazon.

Fotografía de archivo del logo de Amazon. / EFE

Mejora en los beneficios

Un anuncio de recorte de plantilla a nivel global, que llega tras la presentación de resultados del tercer trimestre, donde Amazon logró un beneficio neto de 21.187 millones de dólares (18.213 millones de euros), lo que representa una mejora del 38,2% respecto del resultado anotado por la multinacional entre julio y septiembre del año pasado.

La cifra de negocio en el trimestre alcanzó los 180.169 millones de dólares (154.879 millones de euros), un 13,4% más que en el mismo periodo del año pasado, con un crecimiento del 9,6% de las ventas de productos, hasta 74.058 millones de dólares (63.663 millones de euros), y del 16,3% de la comercialización de servicios, hasta 106.111 millones de dólares (91.216 millones de euros).