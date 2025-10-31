El economista experto en inversiones Gonzalo Bernardos denuncia ser víctima de una estafa: "Mucho cuidado con ellos"

Parece que nadie se libra de las estafas, ni siquiera los expertos en inversiones, como es el caso de Gonzalo Bernardos, quien denunció en su perfil oficial de X (extinta Twitter) que ha sido víctima de una estafa: "Mucho cuidado con ellos".

En su publicación, Gonzalo Bernardos lanza un aviso. Y es que asegura que han creado un perfil en la red social de Instagram para hacer recomendaciones sobre inversiones y criptomonedas.

Hasta aquí nada nuevo, ya que la red social está llena de supuestos gurús que te aseguran que te harás millonario sin inviertes donde te dicen ellos. El problema, como apuntó, es que el citado perfil de Instagram tiene puesta la foto de Gonzalo Bernardos, dando a entender que es éll el que ha abierto ese perfil.

Pero nada más lejos de la realidad. "No soy yo y está utilizando mi imagen indebidamente. Es posible que haya otros que hagan lo mismo. Mucho cuidado con ellos", apunta.

No es el único

Y es que Gonzalo Bernardos no es el único que ha tenido que pasar por este calvario, son muchos los famosos que suelen ser víctimas de estas estafas en las que utilizan su nombre para vender cosas que nada tienen que ver con ellos.