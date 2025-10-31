El economista experto en inversiones Gonzalo Bernardos denuncia ser víctima de una estafa: "Mucho cuidado con ellos"
Así lo ha comentado en su perfil oficial de X (extinta Twitter)
Parece que nadie se libra de las estafas, ni siquiera los expertos en inversiones, como es el caso de Gonzalo Bernardos, quien denunció en su perfil oficial de X (extinta Twitter) que ha sido víctima de una estafa: "Mucho cuidado con ellos".
En su publicación, Gonzalo Bernardos lanza un aviso. Y es que asegura que han creado un perfil en la red social de Instagram para hacer recomendaciones sobre inversiones y criptomonedas.
Hasta aquí nada nuevo, ya que la red social está llena de supuestos gurús que te aseguran que te harás millonario sin inviertes donde te dicen ellos. El problema, como apuntó, es que el citado perfil de Instagram tiene puesta la foto de Gonzalo Bernardos, dando a entender que es éll el que ha abierto ese perfil.
Pero nada más lejos de la realidad. "No soy yo y está utilizando mi imagen indebidamente. Es posible que haya otros que hagan lo mismo. Mucho cuidado con ellos", apunta.
No es el único
Y es que Gonzalo Bernardos no es el único que ha tenido que pasar por este calvario, son muchos los famosos que suelen ser víctimas de estas estafas en las que utilizan su nombre para vender cosas que nada tienen que ver con ellos.
- La Guardia Civil comienza a revisar las guanteras de los conductores asturianos y las multas crecen: sanción entre 601 y 3.005 euros
- Lidl está arrasando con un aspirador low cost que limpia desde el suelo hasta persianas o el jardín: en venta por tiempo limitado
- Atropella a una niña en Oviedo, se baja a ver cómo está y se marcha dejando en tierra a su acompañante
- Ya no me quedan fuerzas', la despedida, por ahora temporal, de un cura del Oviedo rural
- Martín López-Vega, director del Instituto Cervantes en Manchester: 'Soy de pueblo. La gente de mundo solo ve confusión; los aldeanos vemos los detalles
- Ojo si has circulado por el Huerna en los últimos meses: el Supremo abre la posibilidad a devolver el cobro del peaje por obras en la autopista
- El conductor que atropelló a una niña en Oviedo, con el carné caducado y positivo en cocaína
- El proyecto que quiere revolucionar el alquiler en Oviedo: se llama vivienda flexible e incluye 40 apartamentos a medida del inquilino en pleno centro