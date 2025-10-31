Así es como puedes solicitar la ayuda de la Seguridad Social que llega hasta los 1.595 euros al mes siempre que cumplas los requisitos desde casa y sin certificado digital
Una subvención para los nacidos entre 1960 y 2002
Si has nacido entre 1960 y 2002 quizás podrías optar a la ayuda de la Seguridad Social que llega hasta los 1.595 euros al mes. Así es como puedes solicitarla desde casa y sin el certificado digital.
Estamos hablando del Ingreso Mínimo Vital, una ayuda del Estado que tiene como objetivo que las personas más vulnerables puedan cubrir sus gastos. Eso sí, no es para todo el mundo, tienes que haber nacido entre los años 1960 y 2002, además de cumplir con unos requisitos económicos.
De este modo, hay que tener unos ingresos por debajo de los límites que acrediten que somos vulnerables, en el caso de un adulto solo serían 20.353,62 euros al año, unos 1.449,39 euros al mes. Si se amplía la familia, tanto por menores como por adultos a tu cargo, estos ingresos pueden ser más altos.
También en función del tipo de familia se cobrará más o menos por este Ingreso Mínimo Vital, siendo el máximo a cobrar 1.595 euros.
¿Y cómo podemos solicitar la ayuda? Pues podemos hacerlo desde nuestra propia casa, a través de la sede electrónica de la Seguridad Social con certificado o con cl@ve. Pero si no tienes el certificado digitial, el Instituto Nacional de la Seguridad Social tiene un servicio específico para hacer la solicitud sin el certificado.
Datos
Tendrás que poner tus datos personales, una dirección de correo, hacer una foto y adjuntar imágenes del DNI o NIE para verificar la identidad.
