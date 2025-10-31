Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Así es como puedes solicitar la ayuda de la Seguridad Social que llega hasta los 1.595 euros al mes siempre que cumplas los requisitos desde casa y sin certificado digital

Una subvención para los nacidos entre 1960 y 2002

Así es como puedes solicitar la ayuda de la Seguridad Social que llega hasta los 1.595 euros al mes siempre que cumplas los requisitos desde casa y sin certificado digital

Así es como puedes solicitar la ayuda de la Seguridad Social que llega hasta los 1.595 euros al mes siempre que cumplas los requisitos desde casa y sin certificado digital / .

Benito Domínguez

Si has nacido entre 1960 y 2002 quizás podrías optar a la ayuda de la Seguridad Social que llega hasta los 1.595 euros al mes. Así es como puedes solicitarla desde casa y sin el certificado digital.

Estamos hablando del Ingreso Mínimo Vital, una ayuda del Estado que tiene como objetivo que las personas más vulnerables puedan cubrir sus gastos. Eso sí, no es para todo el mundo, tienes que haber nacido entre los años 1960 y 2002, además de cumplir con unos requisitos económicos.

Una familia.

Una familia. / Freepik

De este modo, hay que tener unos ingresos por debajo de los límites que acrediten que somos vulnerables, en el caso de un adulto solo serían 20.353,62 euros al año, unos 1.449,39 euros al mes. Si se amplía la familia, tanto por menores como por adultos a tu cargo, estos ingresos pueden ser más altos.

También en función del tipo de familia se cobrará más o menos por este Ingreso Mínimo Vital, siendo el máximo a cobrar 1.595 euros.

¿Y cómo podemos solicitar la ayuda? Pues podemos hacerlo desde nuestra propia casa, a través de la sede electrónica de la Seguridad Social con certificado o con cl@ve. Pero si no tienes el certificado digitial, el Instituto Nacional de la Seguridad Social tiene un servicio específico para hacer la solicitud sin el certificado.

Noticias relacionadas y más

Datos

Tendrás que poner tus datos personales, una dirección de correo, hacer una foto y adjuntar imágenes del DNI o NIE para verificar la identidad.

TEMAS

  1. La Guardia Civil comienza a revisar las guanteras de los conductores asturianos y las multas crecen: sanción entre 601 y 3.005 euros
  2. Lidl está arrasando con un aspirador low cost que limpia desde el suelo hasta persianas o el jardín: en venta por tiempo limitado
  3. Atropella a una niña en Oviedo, se baja a ver cómo está y se marcha dejando en tierra a su acompañante
  4. Ya no me quedan fuerzas', la despedida, por ahora temporal, de un cura del Oviedo rural
  5. Martín López-Vega, director del Instituto Cervantes en Manchester: 'Soy de pueblo. La gente de mundo solo ve confusión; los aldeanos vemos los detalles
  6. Ojo si has circulado por el Huerna en los últimos meses: el Supremo abre la posibilidad a devolver el cobro del peaje por obras en la autopista
  7. El conductor que atropelló a una niña en Oviedo, con el carné caducado y positivo en cocaína
  8. El proyecto que quiere revolucionar el alquiler en Oviedo: se llama vivienda flexible e incluye 40 apartamentos a medida del inquilino en pleno centro

Semíramis González, comisaria de Oviedo, Capital Europea de la Cultura 2031: "Los jóvenes piensan que los espacios culturales no son para ellos"

Semíramis González, comisaria de Oviedo, Capital Europea de la Cultura 2031: "Los jóvenes piensan que los espacios culturales no son para ellos"

La Seguridad Social pone en marcha el comité que decidirá qué sectores laborales podrán adelantar su edad de jubilación

La Seguridad Social pone en marcha el comité que decidirá qué sectores laborales podrán adelantar su edad de jubilación

La Fresneda mete miedo: así vivieron vecinos y visitantes la noche de Halloween

La Fresneda mete miedo: así vivieron vecinos y visitantes la noche de Halloween

El Principado dice que solo pasó una semana sin hacerse controles de lobo

El Principado dice que solo pasó una semana sin hacerse controles de lobo

Pumares critica la "falta de ambición" fiscal del Ejecutivo y ve difícil su respaldo al Presupuesto, pero traslada propuestas

Pumares critica la "falta de ambición" fiscal del Ejecutivo y ve difícil su respaldo al Presupuesto, pero traslada propuestas

Los pensionistas de CCOO reclaman ante el hospital de Riaño que se luche "contra las listas de espera"

Los pensionistas de CCOO reclaman ante el hospital de Riaño que se luche "contra las listas de espera"

Colunga clama por la reapertura de su polideportivo: "Lo que funciona no se cambia"

Colunga clama por la reapertura de su polideportivo: "Lo que funciona no se cambia"

¿Quieres ir a la misa del Día de Todos los Santos? Estos son todos los horarios de las eucaristías que se celebrarán en la comarca de Avilés

¿Quieres ir a la misa del Día de Todos los Santos? Estos son todos los horarios de las eucaristías que se celebrarán en la comarca de Avilés
Tracking Pixel Contents