La Seguridad Social pone en marcha el comité que decidirá qué sectores laborales podrán adelantar su edad de jubilación
Se valorarán sectores que tienen muchas bajas y alta siniestralidad
La Seguridad Social ha puesto en marcha el comité que decidirá qué sectores laborales podrán jubilarse de forma anticipada en función de las bajas y la alta siniestralidad. Una medida publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Este comité surge como respuesta a la entrada en vigor del decreto que regula esta nueva vía para adelantar la jubilación, algo que ya existe y que se realiza a través de los coeficientes reductores que benefician que los marineros, los mineros y algunos cuerpos policiales se jubilen antes de tiempo.
Pero es que estas no son las únicas profesiones con altos niveles de siniestralidad, también hay otros sectores que deberían incluirse y este comité de expertos valorará las propuestas, como ha ocurrido con los conductores autómos, que ya han solititado esta medida.
Decisión final
Cabe destacar que este organismo no tomará la decisión final, sino que hará una recomendación que finalmente la Seguridad Social decidirá si tener en cuenta o no.
- La Guardia Civil comienza a revisar las guanteras de los conductores asturianos y las multas crecen: sanción entre 601 y 3.005 euros
- Lidl está arrasando con un aspirador low cost que limpia desde el suelo hasta persianas o el jardín: en venta por tiempo limitado
- Atropella a una niña en Oviedo, se baja a ver cómo está y se marcha dejando en tierra a su acompañante
- Ya no me quedan fuerzas', la despedida, por ahora temporal, de un cura del Oviedo rural
- Martín López-Vega, director del Instituto Cervantes en Manchester: 'Soy de pueblo. La gente de mundo solo ve confusión; los aldeanos vemos los detalles
- Ojo si has circulado por el Huerna en los últimos meses: el Supremo abre la posibilidad a devolver el cobro del peaje por obras en la autopista
- El conductor que atropelló a una niña en Oviedo, con el carné caducado y positivo en cocaína
- El proyecto que quiere revolucionar el alquiler en Oviedo: se llama vivienda flexible e incluye 40 apartamentos a medida del inquilino en pleno centro