La Seguridad Social pone en marcha el comité que decidirá qué sectores laborales podrán adelantar su edad de jubilación

La Seguridad Social ha puesto en marcha el comité que decidirá qué sectores laborales podrán jubilarse de forma anticipada en función de las bajas y la alta siniestralidad. Una medida publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Este comité surge como respuesta a la entrada en vigor del decreto que regula esta nueva vía para adelantar la jubilación, algo que ya existe y que se realiza a través de los coeficientes reductores que benefician que los marineros, los mineros y algunos cuerpos policiales se jubilen antes de tiempo.

Trabajadores. / Freepik

Pero es que estas no son las únicas profesiones con altos niveles de siniestralidad, también hay otros sectores que deberían incluirse y este comité de expertos valorará las propuestas, como ha ocurrido con los conductores autómos, que ya han solititado esta medida.

Decisión final

Cabe destacar que este organismo no tomará la decisión final, sino que hará una recomendación que finalmente la Seguridad Social decidirá si tener en cuenta o no.