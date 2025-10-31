Unicaja gana 503 millones hasta septiembre, un 11,5% más, y supera ya el objetivo que tenía para todo el año

El Grupo Unicaja ha alcanzado un beneficio neto de 503 millones de euros al cierre del tercer trimestre de este 2025, con un aumento del 11,5% en relación al mismo periodo del ejercicio anterior (en septiembre de 2024 fueron 451 millones). La entidad financiera malagueña ha explicado este viernes que, con este resultado, ya supera a la altura de septiembre el objetivo anual previsto en su Plan Estratégico (que estaba fijado en 500 millones de euros).

El banco ha detallado que el resultado se sustenta en un margen de intereses "robusto", que se sitúa en 1.117 millones de euros, así como en el crecimiento de las comisiones netas y la reducción de la partida de ‘Otros ingresos y cargas de explotación’, que recogía el gravamen temporal a las entidades de crédito (88 millones de euros en los tres primeros trimestres de 2024).

Según ha informado Unicaja, los avances en la ejecución del Plan Estratégico 2025-2027 se reflejan en una "mejora" de la dinámica comercial, con un incremento en el año del 2,1% del volumen de negocio de clientes. La entidad afirma también que cuenta con un margen de intereses "estable" (crece el 0,2% en el trimestre) y un "sólido comportamiento" de las comisiones netas, que aumentan un 3% interanual, impulsadas por la positiva evolución de los recursos fuera de balance

El mayor crecimiento del margen bruto (3,5% en variación interanual) ha permitido mantener la ratio de eficiencia estable en el 45,2%, a pesar del aumento interanual del 5,2% de los gastos de administración. Por su parte, la ratio de rentabilidad ROTE, ajustado el exceso de capital, mejora en cuatro puntos porcentuales con respecto a septiembre de 2024, alcanzando el 12,3%, según ha señalado Unicaja en su información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Recursos administrados

Los recursos administrados, incluidos los mayoristas, muestran una evolución positiva, con un incremento del 3,5% en los últimos doce meses, hasta situarse en 104.030 millones de euros, con un "peso sustancial" de los recursos de particulares, "muy estables y de elevada granularidad".

Los correspondientes a clientes alcanzan los 93.976 millones de euros, un 3% más que hace un año. Destaca la evolución de los fondos de inversión que avanzan un 24% interanual, hasta alcanzar unas suscripciones netas de 2.339 millones en el año, por encima del doble de las registradas en septiembre del ejercicio anterior, lo que permite mantener la cuota de mercado en el 9%.

Por su parte, la inversión crediticia performing asciende a 47.047 millones de euros, tras una siubida del 1,5% en el ejercicio, con el foco puesto en el consumo y las grandes empresas. Hasta septiembre, se han formalizado préstamos y créditos por 8.917 millones, un 46,1% más que en el ejercicio anterior, incluyendo 2.185 millones de hipotecas de particulares.