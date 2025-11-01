La advertencia de un arquitecto a los propietarios españoles: "Van a ser pobres porque nunca llega el momento de hacer una rehabilitación en el edificio"
Las obligaciones de la propiedad de un inmueble
Siempre se habla del problema para acceder a una vivienda, pero hay otro problema que no solemos tener en cuenta cuando finalmente nos hacemos con una vivienda en propiedad, las reformas del inmueble. Y es grave, como advierte un arquitecto al señalar que los propietarios españoles "van a ser pobres porque nunca llega el momento de hacer una rehabilitación en el edificio".
Estamos hablando de Jordi Martí, quien ha subido un vídeo en sus redes sociales haciendo hincapié en el gasto que suponen las rehabilitaciones en los edificios donde se encuentran las viviendas. Y es que no solo nos tenemos que preocupar de que la casa no se mos caiga encima, también hay que hacer reparaciones e, incluso obras mayores, en el edificio donde vivimos. Obras como renovar el tejado o la fachada que suponen un importante desembolso económico.
Cuenta Jordi que "en España hay muchos propietarios que van a ser pobres porque nunca, y remarco, nunca llega el momento de hacer una gran rehabilitación en el edificio", y es que además no es una decisión de una única familia, sino de varias que se tienen que poner de acuerdo, sobre todo cuando se trata de hacer un fuerte desembolso económico.
Y es que "hay muchos edificios que se construyeron hace más de 50 años que se van a convertir en un lastre para las familias si no hacen algo ahora". Y en su opinión, se trata de invertir "tiempo y ganas”.
