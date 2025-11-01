El complemento del Ingreso Mínimo Vital por el que la Seguridad Social puede darte hasta 1.380 euros / .

La Seguridad Social puso en marcha el Ingreso Mínimo Vital, una aportación mensual que permite a las personas más vulnerables pagar sus gastos y que puede alcanzar hasta 1.600 euros mensuales. Pero hay familias que con esta ayuda sola no pueden, así que hay un complemento que puede darte hasta 1.380 euros.

Se trata del Complemento de Ayuda para la Infancia que llega hasta 115 euros mensuales por menor a tu cargo. Eso sí, no es para todos. Lo principal, tener al menos un menor a tu cargo, pero por supuesto también tiene que cumplir con la mayoría de requisitos económicos para acceder al Ingreso Mínimo Vital.

Una familia con niños. / Freepik

No todos, como explica el ministerio: "Hay que cumplir todos los requisitos establecidos para percibir el Ingreso Mínimo Vital a excepción de aquellos establecidos respecto al límite máximo sobre ingresos computables, patrimonio neto y test de activos, que son diferentes". Por esta razón, podrías percibir el complemento pero no el Ingreso Mínimo Vital, a pesar de que va ligado a él.

Importe de la ayuda

¿Y cuál es la cuantía de este complemento? Pues es por cada hijo que tengamos a nuestro cargo. La ayuda es de 57,5 euros al mes para niños mayores de 6 años y menores de 18. Sube hasta 80,5 euros al mes para niños mayores de 3 años y menores de 6. Y la máxima cuantía, 115 euros, es para los niños menores de 3 años, en este caso, percibiremos 1.380 euros al año.