¿Están obligadas las empresas a darte la cesta de Navidad?: esto es lo que asegura un abogado laboralista

Cada mes de diciembre, unos días antes de Navidad, las empresas suelen darle a sus empleados una cesta de Navidad. Pero, ¿están obligadas las empresas a darte esa cesta de Navidad? Pues un abogado laboralista te da las claves sobre este "regalo", que es un derecho adquirido.

Así lo explica Juanma Lorente en su canal de Tik Tok, donde señala que hay que tener en cuenta si la empresa te ha estado dando la cesta todas las navidades o no. En caso de que no ocurra, pues este abogado asegura que no tienes ningún derecho a tenerla.

Sin embargo, en el caso de que la hayas estado recibiendo todos los años, tu jefe no puede quitártela porque sí, de un día para otro, porque se trata de un derecho adquirido. De hecho, debería aparecer en la nómina del mes en que la recibes.

Y en el caso de querer quitártela, pues la empresa tendrá que avisar con una cierta antelación y justificar, además, por qué no va a dar la cesta de navidad este año, entre otros requisitos legales.

Cesta de Navidad

Así que, de momento, tranquilo. Si tenías cesta de Navidad, seguirás teniéndola este año.