La Seguridad Social explica cómo puedes cobrar la cuantía máxima del Ingreso Mínimo Vital en noviembre de 2025: hasta 1.595 euros al mes / .

Ell Ingreso Mínimo Vital (IMV) fue puesto en marcha por la Seguridad Social en junio de 2020 con el objetivo de que las personas más vulnerables pudiesen pagar sus gastos mesuales. Una ayuda que puede llegar a los 1.595 euros al mes y que alcanza a 2,4 millones de personas en España. ¿Quieres saber cómo cobrarla este mes de noviembre de 2025? Pues la Seguridad Social lo explica.

Al ser una ayuda para personas con pocos recursos económicos, ese es uno de los principales requisitos para acceder al IMV. Pues tu umbral patrimonial, sin contar con la vivienda habitual, es de tres veces la renta garantizada individual: 23.717,16 euros, no podrás acceder a esta ayuda.

Si pasas el trámite económico, tu pago del IMV mensual se verá incrementado si en tu unidad familiar tienes adultos y menores a tu cargo.

Solicitud

En el caso de que creas que cumples con los requisitos, puedes pedir el IMV a través de la Seguridad Social aportando toda la documentación necesaria sobre tu situación económica y las personas que tienes a tu cargo.