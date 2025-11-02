El tipo de trabajador más perjudicado de toda la empresa, según el especialista en Recursos Humanos Rafael Alonso: "Las personas que..."

En una empresas hay distintos tipos de personas, eso no se le escapa a nadie. Pero hay uno de ellos que suelen ser los más perjudicados de toda la empresa, según explica el especialista en Recursos Humanos Rafael Alonso.

Trabajadores en una oficina. / Freepik

Alonso, que tiene un canal de Tik Tok donde aborda el funcionamiento de los Recursos Humanos así como el bienestar laboral. En este caso, Alonso cuenta lo que le ocurre a las personas más trabajadoras de la empresa y las que menos se quejan suelen ser las más perjudicadas.

El experto explica que esto ocurre porque "psicológicamente, los líderes ven a los más trabajadores como personas que pueden sacar adelante el trabajo y en las que se puede confiar". Y es que "si piensas que alguien te la va a liar, pues no le das trabajo".

Pero bueno, no está todo perdido. La recomendación de Rafael Alonso es que "si quieres conservar tu salud mental, lo que haría sería poner límites. Es decir, sería como pedir que se te pague en función de las responsabilidades e, incluso, de la carga de trabajo que tienes. Y si no pasan por el aro, que ese trabajo que confían que tú hagas, lo haga el otro".

Perfil

Y tú, ¿entras dentro del perfil que señala el experto en Recursos Humanos?