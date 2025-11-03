Los asturianos ya se hipotecan más que durante la burbuja del ladrillo: el crédito bancario medio necesario para comprar casa en la región
El valor de los créditos bancarios concedidos para comprar casa supera los máximos de la burbuja
G. S. / F. L. J. / S. F. M. / EFE
Las hipotecas se han puesto al rojo vivo y encienden las primeras alarmas en pleno boom de la vivienda. El valor medio de los créditos hipotecarios ha pulverizado en los últimos meses los máximos alcanzados durante la burbuja inmobiliaria formada en la primera década del siglo y roza ya los 170.000 euros, 20.000 euros por encima de la cifra registrada en 2007.
En el caso de Asturias, el importe de la hipoteca media se situó el pasado mes de agosto (datos aún provisionales) en 138.408 euros; esta cuantía creció un 21,3%, la mayor subida del país en ese mes. En ese mismo periodo, la compraventa de vivienda subió en la región un 2% respecto al mismo mes del año pasado, mientras que el precio medio de los inmuebles se contrajo un 3,1%, según los últimos datos que hizo públicos el Consejo General del Notariado. En concreto, en agosto se cerraron en el Principado de Asturias 1.147 operaciones de compraventa a un precio medio de 1.197 euros por metro cuadrado.
Además, la concesión de hipotecas para la compra de vivienda subió en Asturias en agosto un 12,7%, el cuarto mayor incremento entre las comunidades autónomas, hasta un total de 523 créditos. La estadística refleja que el 45,6% de las compras de vivienda en Asturias en agosto fueron financiadas mediante hipoteca, por debajo del promedio nacional del 54,9%.
En el último año, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística –el último actualizado, el de agosto–, el importe de los créditos otorgado por la banca ha aumentado cerca de un 23%. El principal motor de estos ascensos es el incremento en el propio precio de la vivienda.
En agosto, la concesión de hipotecas mantuvo la tendencia sostenida de crecimientos interanuales, que no se rompe desde hace catorce meses, desde julio de 2024. Sin embargo, durante el octavo mes del año, vacacional por naturaleza, el aumento fue más modesto: las entidades financieras otorgaron 33.271 préstamos vinculados a la adquisición de una vivienda, un 8,5% más que en el mismo mes del año anterior. Sin embargo, en lo que va de año, el volumen de hipotecas otorgadas se ha incrementado un 23%, superando ya las 321.000.
Este buen comportamiento y dinamismo del mercado hipotecario también se ha trasladado al valor medio de estos créditos, que se sitúa en agosto a 169.650 euros, el valor más alto de la serie histórica, que el INE comienza en 2002. Solo en lo que va de año, desde enero, este importe ha crecido un 11,3%, porcentaje que es del 22,9% si se compara desde agosto de 2024; mientras, teniendo en cuenta los últimos cinco años, el valor medio ha aumentado un 25,4%, que evidencia que el crecimiento se ha concentrado en los últimos meses. No solo eso, sino que está un 12,4% por encima del máximo histórico alcanzado en septiembre de 2007.
Los asturianos dedican más de 4 años de sueldo a la compra de vivienda
La media española es de 6,1 años y la capital que requiere menos esfuerzo es Jaén, con tres años
La compra a los actuales precios de una vivienda de dos dormitorios en España requeriría, de media, todos los ingresos de una familia durante más de 6 años, según un estudio publicado por el portal inmobiliario Idealista. Concretamente el coste medio de una vivienda de estas características en el cuarto trimestre de 2024 era de 187.108 euros, lo que supone 6,1 veces los 30.552 euros de ingresos netos familiares que calcula el INE. En el caso de Asturias la compra de una casa exigiría dedicar a esa inversión el sueldo de 4,4 años.
Por capitales, Palma de Mallorca es la ciudad en la que mayor número de años de ingresos habría que destinar, ya que prácticamente duplica la media nacional con 11,8 años. Le siguen Málaga, donde el precio es el equivalente a 9,8 años de ingresos, San Sebastián (9,7 años) y Madrid (9,5 años). Jaén, por su parte, es la capital donde menos años de ingresos netos familiares hay que destinar, ya que sus tres años de ingresos suponen menos de la mitad de la media nacional. Le siguen Lérida (3,2 años) y Palencia (3,4 años).
