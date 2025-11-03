El especialista en el mercado inmobiliario Gonzalo Bernardos desmiente el bulo de que los jóvenes no están comprando vivienda: "Les sale más barato"
El acceso a un hogar es una de las principales preocupaciones de los españoles
Se habla mucho del problema de la vivienda en España que, sin duda, es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos. Además, la subida de los precios de alquiler, no hace nada sencillo acceder a un hogar. Pero también hay muchos bulos al respecto como asegura el economista experto en el mercado inmobiliario Gonzalo Bernardos: "Les sale más barato".
Gonzalo Bernardos acostumbra a hacer diversas reflexiones a través de su perfil oficial en la red social X (extinta Twitter), sobre todo relacionadas con el sector inmobiliario, aunque tampoco deja de lado otros temas económicos e, incluso, futbolísticos.
En esta ocasión, el economista quiere desmentir el bulo de que los jóvenes no están comprando vivienda. Un bulo que, como explica, viene argumentado porque la tasa de emancipación es muy baja, del 15,2 por ciento. Bernardos considera que esto es "mentira" y señala que "los que compran son los que están independizados porque le sale más barato pagar una cuota hipotecaria que el alquiler".
Visión
Gonzalo Bernardos es un conocido economista, muy habitual en los programas de televisión donde ofrece su visión sobre temas como el mercado inmobiliario, aunque también responde a otras cuestiones económicas.
