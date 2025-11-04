Cambios en el registro horario, los trabajadores podrán elegir entre cobrar las horas extras o compensarlas con descansos
El reglamento elaborado por el Ministerio de Trabajo se encuentra en audiencia pública
Se avecinan cambios en el registro horario de los trabajadores. Y es que el Ministerio de Trabajao ha elaborado un nuevo reglamento para regular el registro horario que actualmente se encuentra en audiencia pública y que permitirá a los trabajadores elegir entre cobrar las horas extras o compensarlas con descansos.
El nuevo registro horario digital deja atrás las tablas de excell y las notas a papel para tener un nuevo sistema al que pueda acceder la Inspección de Trabajo y la representación de los trabajadores.
Estima que debe ser el trabajo quien fiche "de forma libre, personal, directa e inmediata". También habrá que dejar claro, tanto la hora de entrada como la de salida, las pausas que no compute como tiempo de trabajo efectivo, los minutos de espera o de disponibilidad para la empresa, las interrupciones en el derecho a la desconexión digital y si el trabajo es presencial o en remoto. Además, también tiene que dar cuenta de si las horas son ordinarias, complementarias o extraordinarias, además de decidir, si las horas extra se van a cobrar o, en lugar de ello, se compensarán con descansos.
Puesta en marcha
¿Y cuándo entrará en vigor? Pues se estima que pueda ponerse en marcha en los primeros meses de 2026.
