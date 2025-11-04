El economista Santiago Niño Becerra denuncia ser víctima de una estafa: "Otra vez"

Parece que nadie se libra de las estafas, ni siquiera los más expertos. Esto es lo que le ha ocurrido al economista Santiago Niño Becerra, quien utilizó sus redes sociales para denunciar que había sido víctima de una estafa: "Otra vez".

Y es que en muchas estafas de internet suelen utilizar la imagen de personas famosas o de reconocido prestigio pero sin que estas hayan dado el consentimiento previo para que utilicen su imagen. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando vemos estas estafas que, además, suelen estar camufladas sobre premisas de ganar mucho dinero de forma fácil.

Una de las últimas víctimas ha sido el reputado economista Santiago Niño Becerra, quien cuenta que "me informan de que una plataforma de asesoría financiera dice que esta patrocinada por mi. Falso". Además, como apunta, no es la primera vez que le pasa.

El economista señala que "no participo ni he participado en ninguna plataforma de inversión ni promocionó, ni lo he hecho, ningún vehículo de inversión o activo financiero. NINGUNO".

Aclaración

Una aclaración con la que Niño Becerra deja ver el momento en el que se encuentran las estafas online, donde cualquiera puede ser la siguiente víctima y que obliga a los damnificados a ofrecer explicaciones cuando no tendrían por qué hacerlo.