Función Pública
El Gobierno ofrece a los funcionarios subirles el sueldo al mismo nivel que el IPC hasta 2028
El ministro Óscar López traslada a los sindicatos un esquema de incrementos que combinará una parte fija y otra variable "de tal modo que los empleados públicos no pierdan poder adquisitivo"
El Gobierno y los sindicatos mayoritarios en la Función Pública han comenzado a negociar cómo subirán los sueldos de más de tres millones de empleados públicos durante este año y los venideros. Y los negociadores del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública han ofrecido un incremento a tres años que permita a los empleados públicos al menos mantener su poder adquisitivo. Fuentes sindicales consultadas explican que la hoja de ruta planteada por el Gobierno fija una revalorización hasta el 2028 y que la subida salarial pendiente para este año se negociará a parte y tendrá un carácter particular. La negociación entre el Ministerio y las federaciones estatales que ha arrancado este miércoles fija los parámetros que luego deberán aplicar el resto de administraciones, desde las autonomías hasta los municipios.
"El objetivo es establecer un marco plurianual que incluya incrementos salariales vinculados a un componente fijo y otro variable, de tal modo que los empleados públicos no pierdan poder adquisitivo", ha manifestado el Ministerio en un comunicado emitido tras la reunión. El equipo de Óscar López no ha especificado si el formato final incluirá una clásula cada año para equiparar la subida salarial de los empleados públicos a la inflación, como sucede con las pensiones contributivas, o tendrá una cláusula de cierre para que a final del periodo el Gobierno de turno -sea del color que sea, pues en 2028 la presente legislatura ya estará vencida- deba corregir la diferencia con una paga extraordinaria.
Los empleados públicos en España llevan desde que empezó el año con el sueldo congelado. Y es que el anterior acuerdo plurianual de incrementos venció en 2024 y la falta de Presupuestos Generales del Estado (PGE) -los actuales son los prorrogados desde 2022- ha complicado al Ejecutivo de Pedro Sánchez tener margen para negociar una nueva. Ahora, el Gobierno hace un nuevo intento de pactar una subida de salarios, en un contexto político turbulento.
La pretensión públicamente manifestada por Sánchez y sus ministros es la de intentar aprobar unas nuevas cuentas públicas para el año que viene. Y en las mismas quedaría recogido ese acuerdo plurianual que trata ahora de pactar con los sindicatos. Si las cuentas prosperan, el cumplimiento del acuerdo podrá ser automático, mas si fracasan, la capacidad del Ejecutivo para cumplir con sus compromisos queda limitada -no bloqueada, pero sí coartada-. El Ejecutivo todavía está definiendo esos nuevos Presupuestos y, a fecha de hoy, no cuenta con los apoyos parlamentarios suficientes para aprobarlos.
