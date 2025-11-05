El pago de 600 euros que te va a hacer el SEPE por realizar cursos gratuitos en 2026 para formarse: fecha y cómo te puedes apuntar

Entre la mayoría de los trabajadores de casi cualquier sector hay una máxima irrefutable: hay que formarse continuamente.

En multitud de ocasiones, la falta de tiempo o dar con el curso que nos interesa lastra esta decisión y queda aparcada a un lado mientras el mundo continúa avanzando, la tecnología evolucionando y, multitud de trabajos, transformándose acorde a los nuevos tiempos que corren.

Para tratar de ayudar a los trabajadores, personas en paro o estudiantes que estén finalizando sus estudios, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), en colaboración con la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae), ha puesto en marcha una nueva ayuda económica dirigida a fomentar la formación profesional en sectores estratégicos. Este programa, financiado a través de los fondos europeos Next Generation EU dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, permite obtener una compensación económica de hasta 600 euros a aquellas personas que completen con éxito alguno de loss cursos gratuitos incluidos en el catálogo oficial.

La iniciativa pretende mejorar la empleabilidad de los trabajadores y desempleados mediante la adquisición de competencias clave en ámbitos como la digitalización, la sostenibilidad, la productividad o la logística. Entre las formaciones ofertadas se encuentran cursos sobre ciberseguridad, inteligencia artificial, uso de herramientas de Microsoft 365, Azure, logística avanzada, eficiencia energética, permisos de conducción y muchos otros contenidos alineados con la demanda del mercado laboral actual.

La ayuda está disponible tanto para personas en situación de desempleo como para trabajadores en activo. Para acceder a ella, los interesados deben matricularse y finalizar satisfactoriamente uno de los cursos homologados (aunque las fechas de las convocatorias son para este 2025, se debe estar atento para 2026) antes del 1 de septiembre de 2025, y posteriormente presentar la solicitud con la documentación acreditativa antes del 30 de septiembre de 2025. La gestión se realiza a través del portal de microcréditos de Fundae, donde también se pueden consultar los detalles de la convocatoria.

El catálogo completo de cursos disponibles y las instrucciones para inscribirse están accesibles en la página oficial de Fundae. ¿Cómo funciona esta formación? Hay tres pasos a tener en cuenta. Lo primero es formarse en el curso que se ofrece. Una vez finalizada la formación teniendo en cuenta las fechas señaladas, debes tramitar la solicitud de subvención a través de la aplicación de subvenciones. Una vez dictada la resolución, se procederá al pago del importe de la subvención.