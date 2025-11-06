Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Junta de accionistas

Los accionistas de Tesla aprueban dar a Elon Musk el bono récord de un billón de dólares

La remuneración le permite controlar el fabricante de automóviles eléctricos y le convierte en el primer billonario del planeta

Los accionistas de Tesla aprueban dar a Elon Musk la cifra récord de un billón de dólares.

Los accionistas de Tesla aprueban dar a Elon Musk la cifra récord de un billón de dólares. / EFE

EFE

Washington

La junta de accionistas de Tesla aprobó pagar al consejero delegado de la compañía, Elon Musk, la cifra récord de 1.000.000.000.000 (1 billón) de dólares en acciones, lo que le permitirá controlar el fabricante de automóviles eléctricos y le convertirá en el primer billonario del planeta.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Seguridad social confirma el adelanto de 5 años de la jubilación, incluso a aquellos trabajadores que no hayan llegado a los 37 años cotizados
  2. Colas en Lidl para hacerse con el aparato de aire portátil low cost que sustituye a la plancha de ropa para siempre
  3. Se insta a los asturianos a cerrar persianas y puertas: la alerta durará un día
  4. Aterriza en Lidl la mopa limpiavidrios extensible que deja las persianas exteriores como recién compradas: tiene precio rebajado
  5. Muere un ciclista ovetense de 58 años al ser arrollado en la carretera de Soto del Barco a Pravia, a la altura de Riberas
  6. Consternación por la muerte de 'Nacho el vasco', el ciclista arrollado en Soto del Barco: un deportista muy querido en el mundo del triatlón asturiano
  7. Miss Asturias' informó a Barbón por Instagram de las supuestas corruptelas y él la remitió a Fiscalía: LA NUEVA ESPAÑA desvela la conversación completa
  8. Un árbol cayó sobre la línea de alta tensión cuando desbrozaban: la tragedia que segó la vida del joven electrocutado en Coaña

El Oviedo Femenino cae con orgullo en la Copa de la Reina ante el Sevilla y con ambientazo en el Tartiere

El Oviedo Femenino cae con orgullo en la Copa de la Reina ante el Sevilla y con ambientazo en el Tartiere

"Bob Pop" abre el festival Fiasco en Mieres: "Los fachas nos quieren quitar la esperanza y la ilusión, que pensemos que todo está perdido"

"Bob Pop" abre el festival Fiasco en Mieres: "Los fachas nos quieren quitar la esperanza y la ilusión, que pensemos que todo está perdido"

Detenido un sospechoso de pintar esvásticas con su propia sangre en coches y paredes en Alemania

Detenido un sospechoso de pintar esvásticas con su propia sangre en coches y paredes en Alemania

Sergio Marqués: paisano y coyuntura

Gente a la que se le ha hecho temprano

Europa ante la legislatura del sentido común

Mal cariz

No vive en este mundo

Tracking Pixel Contents