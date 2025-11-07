El consorcio encabezado por Sidenor cierra la compra del 29,76% de Talgo por 156 millones

El consorcio encabezado por la siderúrgica Sidenor, acompañado de las fundaciones vascas BBK y Vital y del fondo público Finkatuz, ha cerrado la compra del 29,76 % de Talgo por 156,67 millones de euros, a un precio de 4,25 euros por acción. Según se ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Clerbil, la sociedad controlada por el presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, toma directamente un 8,5%, porcentaje idéntico al que se quedan Finkatuz, el fondo de inversión del Gobierno vasco, y la Fundación BBK. Por su parte, la Fundación Bancaria Vital se queda con un 4,24%.

Desde Sidenor explican que "de esta manera se ratifica el principio de acuerdo alcanzado el pasado 14 de febrero, y arranca la recta final del proceso. El siguiente paso en el proceso será la convocatoria de la junta general extraordinaria de accionistas de Talgo que deberá aprobar la nueva estructura de financiación de la compañía, imprescindible para llevar a cabo el traspaso definitivo de las acciones y el inicio de una nueva etapa en Talgo".