Francesc Miralles, experto en crecimiento personal: “En 2030 la IA estará entrenada y la gente ya no podrá trabajar en eso”

Nadie sabe cómo será el futuro, pero lo que sí está claro es que todo cambia y lo hace más rápido que nunca con el avance de la tecnología. La Inteligencia Artificial (IA) está revolucionando el ámbito profesional, educativo y personal. El escritor Francesc Miralles, experto en crecimiento personal, explica qué valores hay que potenciar hoy para estar preparados para el mundo del mañana.

“Se cree que en el 2030 la IA habrá quedado perfectamente entrenada para la mayoría de trabajos”, sentencia el pensador, que participa activamente en varios podcasts. Los trabajos más mecánicos dejarán de tener sentido porque los puede hacer una máquina. Pero va más allá y a punta a profesiones como abogados o contables. “Mucha gente ya no podrá trabajar en eso”, aclara.

¿Qué puestos de trabajo se mantienen?

La siguiente pregunta es evidente: ¿Dónde podremos ser útiles? Para Miralles, que triunfó con un libro llamado “Ikigai” que invitaba a encontrar el propósito vital de cada persona y buscar la forma de trabajar de ello, nos insta a ser más creativos.

A la hora de orientar a los más jóvenes sobre cuáles serán las profesiones del futuro sentencia: “Lo que estamos ensañando a los niños no sirve de nada. Los niños de aquí a 15 años tendrán trabajos que no existen todavía”.

Hay que promover en los más pequeños disciplinas como la piscología, la inteligencia emocional o la creatividad, tal como apunta Miralles.

El teléfono de Dios

Francesc Miralles acaba de lanzar su último libro llamado "El teléfono de Dios". Parte de la idea de que alquien tuviese ese teléfono e invita a pensar qué le preguntarias. Ese es el punto de partida del libro. Su protagonista es un hombre común que pasa por un momento de tristeza y desconexión. Tras invitar a cenar a una desconocida en un restaurante solitario, obtiene el teléfono de Dios. Al principio le cuesta creer que algo así pueda existir, pero cuando empieza a recibir llamadas en las que la voz al otro lado demuestra conocer todos los detalles de su vida, decide confiar y aprovechar esta oportunidad única para esclarecer todo lo que no entiende de la existencia.