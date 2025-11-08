Inteligencia artificial
Meta, matriz de Facebook, invertirá en Estados Unidos 600.000 millones de dólares en tres años para respaldar la IA
La iniciativa se ha hecho pública tras notificárselo al presidente Donald Trump
EP
Meta Platforms, la matriz propietaria de Facebook, ha comunicado este viernes que invertirá en Estados Unidos 600.000 millones de dólares (518.531 millones de euros) durante los próximos tres años para respaldar el despliegue de inteligencia artificial (IA).
Según ha informado el presidente y consejero delegado de Facebook, Mark Zuckerberg, mediante un post en su red social 'Threads', la iniciativa se ha hecho pública tras notificárselo al presidente Donald Trump. Sin embargo, es también "muy posible" que se destinen más fondos de los previstos inicialmente.
El pasado miércoles 22 de octubre, Meta informó de que recortará unos 600 puestos de trabajo de su unidad de IA con el objetivo de agilizar operaciones, aunque el ajuste no afectará a la recientemente formada TBD Lab, donde la multinacional continúa contratando de manera activa.
Por otro lado, Meta ha anunciado la creación junto a Blue Owl Capital de una sociedad conjunta que estará controlada al 20% y el 80%, respectivamente, para desarrollar y ser propietarios del campus de centros de datos Hyperion. Las partes financiarán el proyecto de 27.000 millones de dólares (23.334 millones de euros) proporcionalmente.
- Más de 43.000 personas se examinarán el fin de semana en Gijón para optar a 1.068 plazas de empleo público
- Consternación por la muerte de 'Nacho el vasco', el ciclista arrollado en Soto del Barco: un deportista muy querido en el mundo del triatlón asturiano
- La Seguridad social confirma el adelanto de 5 años de la jubilación, incluso a aquellos trabajadores que no hayan llegado a los 37 años cotizados
- La Universidad de Oviedo se deshace de un piso en el centro de la capital y lo pone a la venta: más de 100 metros cuadrados y tres habitaciones
- Aterriza en Lidl la mopa limpiavidrios extensible que deja las persianas exteriores como recién compradas: tiene precio rebajado
- Lidl está arrasando con un aspirador low cost que limpia desde el suelo hasta persianas o el jardín: en venta por tiempo limitado
- El futuro del parking de La Escandalera de Oviedo: tres plantas, 565 plazas y una empresa que toma ventaja
- Te vamos a echar de menos, amigo': la sentida y cariñosa despedida del club ciclista de Pravia del compañero muerto arrollado en la carretera en Soto del Barco