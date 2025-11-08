El sector primario liga su porvenir a la agricultura regenerativa

La agricultura es uno de los pilares fundamentales de nuestra economía. Sin la labor realizada desde el campo, difícilmente podría la economía española sostenerse y prosperar, contribuyendo de forma activa a la expansión económica de España. Sin embargo, con la amenaza del cambio climático, el sector agrario se enfrenta a un dilema: adaptarse o quedar atrás. De los esfuerzos por reinventarse nacen conceptos como la agricultura regenerativa, protagonista del Foro Revolución Verde, organizado por EL PERIÓDICO, El Periódico de España, ‘activos’ y Prensa Ibérica, y patrocinado por Axpo, Bayer, Cajamar y Redexis.

El primero en tomar la palabra, a modo de bienvenida, fue Juan Luis Arqués, vicedirector científico de INIA-CSIC. Hizo hincapié en el hecho de tratar de encontrar «prácticas que mejoren la salud del suelo, incluyendo la diversificación y rotación de cultivos, con el fin de reducir las emisiones en busca de la neutralidad climática». Además, puso especial énfasis en la necesidad de unir el sector científico e industrial para lograr objetivos fundamentales: «sostenibilidad ambiental, rentabilidad económica y justicia social».

Leyes más exigentes

A continuación tuvo lugar la primera mesa redonda del día, moderada por José Luis Gabriel, científico titular de INIA-CSIC. Bajo el título 'Manejo sostenible de sistemas agrícolas', abrió las intervenciones Jordi Arnalte, director de Asuntos Públicos, Ciencia y Sostenibilidad Iberia en Bayer CropScience, hablando acerca de la apuesta realizada por la empresa para ofrecer soluciones de carácter integral al agricultor, ante la creciente exigencia de la legislación. Como prueba de compromiso, anunció un proyecto a cinco años en distintos cultivos de España para monitorizar la microflora y la calidad del suelo, vincularlas al uso eficiente de insumos y demostrar que esta transición es viable, rentable y más sostenible.

A renglón seguido, Manuel Laínez, director de la Fundación Cajamar, se encargó de aportar la visión de una entidad financiera con base cooperativa como Cajamar. «La tecnología nos está permitiendo, cada vez más, avanzar en el ámbito de la sostenibilidad. En nuestro caso, a través de nuestros centros experimentales agronómicos y en nuestra aceleradora Cajamar Innova, está siendo muy relevante el uso eficiente de los recursos», remarcó. A continuación, explicó que los orígenes de Cajamar están ligados al sector agrario. Así, parte de los beneficios de la actividad financiera se destinan a promover la investigación agroalimentaria. Una de sus principales herramientas son sus centros experimentales, entre los que se incluyen catorce hectáreas de invernaderos en Almería y otras instalaciones en Paiporta.

¿Más por lo mismo?

Javier Alejandre, agricultor y representante de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), habló desde la perspectiva del agricultor. Respecto a la creciente regulación sectorial y la opinión de los agricultores, sostuvo que los agricultores, en ocasiones, no son capaces de entender el alcance las medidas por la incapacidad de explicar el porqué de estas. «El mensaje que se les traslada es: usted tiene que hacer más, por lo mismo o por menos», reflexionó. «Yo tengo una teoría, y es que desde los años 2000, con el Boletín Oficial del Estado, se han introducido muchos cambios en la agricultura, y hoy los agricultores están más pendientes del boletín que del cielo o del suelo», apostilló.

Por último, Julio Román, director ejecutivo de la Federación Europea de Agricultura de Conservación (FEAC), explicó con claridad el concepto de agricultura de conservación, que comparte tres de sus principales pilares con la regenerativa. «Desde su comienzo, la base de la agricultura de conservación siempre fue el suelo, que hoy en día es un problema principal en España y en Europa por su erosión», lamentó. Por ello esta práctica es tan importante, pues su función es proteger y conservar el suelo para impedir su degradación a través de procesos a largo plazo. El trabajo de la FEAC, que engloba 19 asociaciones nacionales, es de divulgación y apoyo a los agricultores en estas prácticas de conservación.

Posteriormente, tuvo lugar la segunda mesa redonda, centrada en Digitalización y energías renovables en la agricultura regenerativa, cuya moderación corrió a cargo de David Fernández, vicepresidente de AEBIG. Jacobo Canseco, director de Green Energy de Axpo, habló del papel de su empresa en la cuestión de la agricultura regenerativa vinculada a lo digital y las renovables. «Uno de los retos de la descarbonización pasa por aprovechar toda la energía del sector primario, y aquí entran en juego las plantas de gases renovables», explicó, y anunció que Axpo invierte en investigación para desarrollar «el fertilizante del futuro».

Por su parte, Miguel Mayrata, director de Redexis Renovables, aportó la visión de su compañía, aún joven pero dedicada a gestionar residuos de las industrias agrarias para poder extraer «esa fracción energética», y así poder producir gas renovable a partir de residuos orgánicos, algo que, recalcó, «aún no sucede en España». «Nuestra principal colaboración es nutrirnos de los residuos generados por las industrias y devolver dicha materia orgánica en forma de digestato, para poder regenerar suelos. De esta manera, somos capaces de desplazar los fertilizantes inorgánicos, que tienen asociadas tremendas emisiones», declaró Mayrata.

Nuevas herramientas

Seguidamente, Javier Fernández, representante del fabricante de maquinaria John Deere, dio detalles acerca de la nueva herramienta desarrollada por su compañía para producir y gestionar los residuos. «Un sensor que permite reconocer el contenido de nitrógeno, potasio y fosfatos de los residuos. De este modo, lo que antes se había gestionado como un residuo es ahora un recurso, pudiendo emplearlo como fertilizante y usando siempre la dosis necesaria, sin la mayor huella de carbono que implica un fertilizante mineral», anunció, evidenciando la contribución de John Deere a través de la tecnología a la agricultura regenerativa.

Por último, Óscar Maciñeiras, director general de Ence Biogas, reflexionó acerca del avance del uso de este combustible en España y Europa. Respecto a la cuestión, lamentó que se va «mucho más lento» de lo que les gustaría. «En España se empezó mucho más tarde con el biogas que en el resto de Europa, donde se pusieron en marcha ayudas. Ahora tenemos una oportunidad de avanzar, y estamos siendo lentos, principalmente por los permisos y la tramitación de estos. Pero estoy convencido de que llegará, y empezaremos a construir plantas», detalló Maciñeiras, poniendo a su vez en valor la celebración de esta clase de eventos, que permiten a la gente conocer las plantas de biometano.

La última mesa redonda, Mejora de la productividad y la economía agroalimentaria. Expectativas del consumidor en relación con la agricultura, moderada por Yvonne Colomer, directora ejecutiva de la Fundación Triptolemos, puso el foco sobre el consumidor y sus expectativas. Sagrario Sáez, directora de sostenibilidad de Heineken España, reflexionó acerca de la valoración que hace el cliente sobre la sostenibilidad de lo que consume. «A causa de la lentitud de la legislación y las instituciones, existe un cierto descreimiento sobre la sostenibilidad», lamentó. En 2019, el 74% de la población estaba dispuesta a pagar más por mayor sostenibilidad, mientras que en 2025 el porcentaje disminuyó hasta el 31%, según Forética.

Ana María Antequera, directora de comunicación de Ebro Foods, aportó su visión acerca del papel de la lucha contra el desperdicio alimentario en la búsqueda de eficiencia. «Un tercio de la producción de alimentos se desperdicia o se tira, y según cifras oficiales, el 40% del desperdicio está en los hogares», destacó, y afirmó que en su compañía luchan contra el desperdicio de forma sistémica, «trabajando contra ello tanto en producción como con el consumidor, invirtiendo en mejora de procesos, reducción de mermas y aprovechamiento de subproductos». Un ejemplo práctico sería, en palabras de Antequera, «aprovechar excedentes para la producción de piensos para animales».

Pisar el campo

Elena Aldana, directora de RSC de Carrefour, detalló durante su intervención la importancia del trabajo de campo, visitando instalaciones agrícolas y conociendo a los productores. «Trabajamos en la agricultura regenerativa, pero hemos dado un paso más: la bioinclusiva, que implica reducir en un 50% el consumo de agua, para adelantarnos a las restricciones por consumo de agua que ya han llegado a algunos lugares», comentó. Sin embargo, enfatizó que el objetivo de Carrefour será siempre «seguir ofreciendo a los clientes precios competitivos, a la vez que se transmite el ahorro a los agricultores».

A modo de clausura del evento, intervino José Luis Alonso Prados, vicedirector técnico de INIA-CSIC. Alonso celebró que durante las intervenciones se abordaron todos los principales objetivos del Pacto Verde Europeo: la mejora del bienestar animal, la restauración de suelos degradados, el fomento de la digitalización, la seguridad alimentaria, etcétera. Como reflexión final, pidió a los ponentes y asistentes que la jornada sirviese como «el inicio de nuevos proyectos que transformen el modelo agrícola a uno más sostenible, más resiliente y justo».