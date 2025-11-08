La Seguridad social confirma el ajuste del IRPF para los pensionistas tras la nueva subida de las pensiones

El 2026 llegará con buenas noticias para millones de pensionistas, y es que las pensiones volverán a subir a partir del 1 de enero del nuevo año. Aunque todavía no se conoce el porcentaje exacto de la revalorización de las mismas, el dato clave se revelará en las próximas semanas.

Este incremento beneficiará a cerca de 9,3 millones de personas que reciben 10,2 millones de pensiones contributivas, además de las 725.631 pensiones correspondientes al Régimen de Clases Pasivas del Estado, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. El Índice de Precios de Consumo (IPC) de noviembre determinará la revalorización de las pensiones para el próximo año. Este dato preliminar se publicará el 28 de noviembre, cuando el INE publique su avance, aunque la confirmación definitiva de la inflación de noviembre se conocerá el 12 de diciembre, según el calendario previsto por el instituto estadístico.

Con el IPC de noviembre confirmado se calculará con precisión la inflación interanual media de los últimos 12 meses, el periodo de referencia para calcular la revalorización de las pensiones que se aplicará a partir del 1 de enero del año que viene. La pensión media en España alcanzó los 1.312,97 euros mensuales en septiembre, según los datos de la Seguridad Social, que comprenden la cuantía de las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y favor de familiares), un 4,4% más que en el mismo mes del año anterior. Por su parte, la pensión media de jubilación, que perciben más de dos tercios del total de pensionistas (cerca de 6,5 millones de personas), se situó en septiembre en 1.508,7 euros mensuales, un 4,35% más que en igual mes de 2024.

El aumento de las pensiones puede tener efectos fiscales que pasan desapercibidos hasta que llega el temido momento de enfrentarse a la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Las pensiones de la Seguridad Social están consideradas como rendimientos del trabajo a efectos del IRPF, igual que un salario. Por tanto, están sujetas a retención de impuestos, en función de la cuantía total anual, el número de pagadores y la situación personal y familiar del pensionista (estado civil, hijos a cargo, discapacidad, etc.).

La Seguridad Social ajusta automáticamente la retención del IRPF en función de los datos que tiene, pero estos no siempre están actualizados ni reflejan toda la realidad del contribuyente. De ahí que algunos jubilados, al presentar la declaración, se encuentren con que deben abonar una cantidad inesperada, especialmente si el tipo de retención aplicado ha sido insuficiente.