La Seguridad Social ya lo confirma: esta debe ser la cotización del trabajador para poder tener una baja por incapacidad temporal

Los problemas de salud mental y las algias (dolores como lumbalgias, dorsalgias o cervicalgias) explican más de dos tercios del incremento del indicador de absentismo laboral por incapacidad temporal (IT) en España entre 2018 y 2023, un periodo durante el cual las jornadas perdidas anuales han crecido un 1,5%, en el caso de los asalariados del Régimen General, según el Estudio socioeconómico sobre la evolución de la incapacidad temporal y la siniestralidad en España de Umivale Activa y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie).

Todas las patologías han evolucionado al alza en estos cinco años, pero el crecimiento más destacado corresponde a la salud mental, con un aumento del 88% en los días perdidos en Régimen General y del 75% en el de autónomos, mientras que las algias han sido el segundo diagnóstico que más ha crecido, manteniéndose como la principal causa de jornadas laborales perdidas por delante de las patologías relacionadas con la salud mental, que han desplazado a la traumatología como segunda causa. Según la sexta nota breve del estudio, centrada en el análisis y evolución de los diagnósticos en España, estos dos tipos de patologías, que son los que plantean mayores problemas en su objetivación, ya concentran el 51,1% de los días de baja de los asalariados del Régimen General y el 49% en el caso de los autónomos, y representan más de dos tercios del incremento del indicador de absentismo por IT en España entre 2018 y 2023.

El problema de la salud mental también se observa en los datos de incidencia, es decir el número de bajas por cada 1.000 trabajadores, ya que crece un 64% en el periodo, hasta alcanzar las 34,9 bajas por cada mil empleados en 2023.

Por su parte, las algias son la segunda patología que más crece, un 22%, frente a los crecimientos más moderados en otras enfermedades como las oncológicas (+17,8%), cardiovasculares (+19,2%) o traumatológicas (1%). La salud mental, además, es ya el principal motivo de días de baja por incapacidad temporal para los trabajadores menores de 30 años, especialmente entre las mujeres jóvenes de 20 a 29 años, donde causa el 30% de sus jornadas perdidas por IT.

Como se explica en el estudio, los procesos de larga duración (los que superan los 365 días) y los repetidores (personas que suman más de una baja en 12 meses) son determinantes en el reciente aumento de la IT en España.

Las bajas de larga duración relacionadas con algias y salud mental muestran un fuerte crecimiento en el periodo, especialmente intenso en el caso de la salud mental, cuya prevalencia (procesos en vigor de más de 365 días a final de año por cada 10.000 trabajadores protegidos) se ha multiplicado alcanzando un 147% de crecimiento, mientras que en las algias, casi se duplica, aumentando un 93%.

A la hora de solicitar una incapacidad temporal (la situación en la que se encuentra el trabajador cuando está imposibilitado temporalmente para trabajar y precisa asistencia sanitaria de la Seguridad Social) son beneficiarios los trabajadores afiliados y en alta, que tengan cubierto un periodo mínimo de cotización de 180 días dentro de los 5 años anteriores a la fecha de la baja, cuando ésta se deba a enfermedad común. En caso de accidente o enfermedad profesional no se exige periodo previo de cotización.