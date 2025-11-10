Un conocido empresario siembre la polémica al asegurar que "siempre busco directivos que atiendan mis llamadas a las 11 de la noche"

El socorrido debate de la implicación en la empresa ha salido a colación tras una publicación en redes sociales de un conocido empresario que ya tiene más de dos millones de reproducciones. Y es que este empresario ha sembrado la polémica al asegurar que "siempre busco directivos que atiendan mis llamadas a las 11 de la noche".

Estamos hablando de José Elías Navarro, quien utiliza las redes sociales para divulgar su filosofía empresarial. En este caso, ha hecho una publicación en su perfil oficial de la red social X (extinta Twitter) donde habla del nivel de responsabilidad de sus trabajadores. Elías Navarro asegura que "cuando llamo a mis directivos un sábado a las 11 de la noche, me cogen el teléfono a la primera". Y es que, como explica, "siempre busco directivos que atiendan mis llamadas a las 11 de la noche si es que es una situación urgente, pero que no vengan un lunes si tienen que acompañar a su pareja a una ecografía".

Apunta, eso sí, que "tengo 45.000 empleados entre todas mis empresas. Con los que de verdad interactúo… 20. A esos, nunca les pregunto si teletrabajan. Ni si se van al pádel un martes a las 4 de la tarde. Ni si tienen que faltar un lunes para ir a una ecografía. ¿Políticamente incorrecto? Puede. Pero cuando llamo a las 11 de la noche contestan a la primera, y eso es responsabilidad".

El empresario explica que "cada vez cuesta más encontrar este tipo de personas. La famosa campana de Gauss se ha estrechado. Antes veía un 20% con verdadera capacidad de asumir el marrón. Hoy diría que es un 5%. ¿Qué quiero como directivo? Quiero un tío como yo. Que no venga un lunes si tiene una ecografía. Pero que monte una reunión un miércoles a las 8 de la tarde si hace falta. Ese nivel de involucración es lo que necesito. Poder dejar mis compañías en manos de alguien que las mire como si fueran suyas. Esto es políticamente incorrecto. Y es lo que pienso".

Una publicación que ha despertado muchas críticas, tal y como le comentan en la propia publicación. Una usuaria asegura que "ir a una ecografía con su mujer es un derecho, no le estás haciendo ningún favor", mientras que otro le comenta que "si va con el sueldo, sin problema. Lo que no se puede pretender es que la gente cobrando 20k al mes tenga una disponibilidad absoluta".

Otra usuaria le comenta "yo fui ese tipo de directiva y doy gracias a Dios de que me despidieran después de ser madre. Ahora tengo una vida equilibrada, con una familia que es todo y un trabajo maravilloso que me permite sostenerla".

Por supuesto, no todo son críticas, también hay quien apoya las palabras del empresario: "Tengo la suerte de trabajar y tener una responsabilidad así, un día cualquiera en el mundo de la tele en directo con cliente internacional. Para mi el mejor horario por necesidades personales/familiares (médicos, niños, lugar de trabajo), yo respondo un sábado o en vacaciones", destaca otro usuario.

Debate

Sin duda una reacción que buscaba el propio Elías Navarro, ya que no se puede tener la verdad absoluta y este tipo de temas fomentan el debate.