Cambios en Hacienda, ahora vigilará los pagos con tarjeta que superen esta cantidad
Una medida para luchar contra la evasión y el fraude fiscal
El pago en efectivo cada vez es menos habitual en España, desbancado por el pago con tarjeta, ya sea físicamente o con el teléfono móvil o el reloj. Es más, en algunos países como Reino Unido hay establecimientos que directamente no permiten pagar en efectivo. Todos estos cambios han hecho que Hacienda se replantee su labor y ahora vigilará los pagos con tarjeta que superen cierta cantidad.
Una medida que se pondrá en marcha el año que viene y que tiene como objetivo luchar contra la evasión y el fraude fiscal. Así, la Agencia Tributaria estará atenta a todas aquellas personas que paguen más de 25.000 euros al año con su tarjeta.
Información
Y es que, cuando esto ocurra, los bancos están obligados a informar de ello a Hacienda. Eso sí, no se informará sobre lo que se ha comprado, sino que solo se verá reflejado el movimiento de dinero en el informe que llegará a Hacienda y que cruzará después con los datos de tu declaración de la renta anual.
