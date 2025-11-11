Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cambios en Hacienda, ahora vigilará los pagos con tarjeta que superen esta cantidad

Una medida para luchar contra la evasión y el fraude fiscal

Cambios en Hacienda, ahora vigilará los pagos con tarjeta que superen esta cantidad

Benito Domínguez

El pago en efectivo cada vez es menos habitual en España, desbancado por el pago con tarjeta, ya sea físicamente o con el teléfono móvil o el reloj. Es más, en algunos países como Reino Unido hay establecimientos que directamente no permiten pagar en efectivo. Todos estos cambios han hecho que Hacienda se replantee su labor y ahora vigilará los pagos con tarjeta que superen cierta cantidad.

Una medida que se pondrá en marcha el año que viene y que tiene como objetivo luchar contra la evasión y el fraude fiscal. Así, la Agencia Tributaria estará atenta a todas aquellas personas que paguen más de 25.000 euros al año con su tarjeta.

Y es que, cuando esto ocurra, los bancos están obligados a informar de ello a Hacienda. Eso sí, no se informará sobre lo que se ha comprado, sino que solo se verá reflejado el movimiento de dinero en el informe que llegará a Hacienda y que cruzará después con los datos de tu declaración de la renta anual.

