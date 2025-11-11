José Elías Navarro, empresario: "Si los políticos bajaran al barro y escucharan a la gente, entenderían qué hay que arreglar primero"

El empresario José Elías Navarro utiliza sus redes sociales para difundir su filosofía empresarial, pero otras veces también aprovecha este espacio para criticar a la clase política: "Si los políticos bajaran al barro y escucharan a la gente, entenderían qué hay que arreglar primero".

Y es que el propietario de La Sirena da cuenta de que "el 90% de la gente no puede comprarse un piso. Pero ningún político habla de eso". Y es que, como explica, "la mayoría de (personas) que conozco tiene las mismas preocupaciones: llegar a final de mes, tener un poco de ocio y poder comprarse un piso. Eso es lo que preocupa al 90% de la gente. Pero no lo veo reflejado en ningún discurso político".

En su opinión, los políticos "hablan de muchas cosas, pero no de garantizar que la gente tenga dónde vivir, ni de que pueda disfrutar de su tiempo libre sin estar ahogada".

Elías Navarro cuenta que "cuidé de mi madre en silla de ruedas durante año y medio sin recibir ni una ayuda. Por eso, cuando veo 600 asesores cobrando del Estado, me hierve la sangre".

Para el empresario, "lo importante puede esperar. Lo urgente no. Y lo urgente hoy es que la gente no puede pagar su piso ni llenar la nevera sin hacer malabares".

Desapego

Por todo esto, considera que "si los políticos bajaran al barro y escucharan a la gente, entenderían qué hay que arreglar primero. Pero no lo hacen y por eso el desapego crece. Porque mientras ellos miran al norte, la gente hace años que va al sur".