La ayuda de la Seguridad Social que te garantiza un mínimo de 658,81 euros: cuantías y requisitos

Una subvención que te ayuda a llegar a final de mes

Benito Domínguez

Si te cuesta llegar a final de mes, quizás puedas ser uno de los beneficiarios de la ayuda de la Seguridad Social que te garantiza un mínimo de 658,81 euros, estas son las cuantías y requisitos para solicitarla.

Estamos hablando del Ingreso Mínimo Vital, una ayuda que puso en marcha hace cinco años con el objetivo de que las personas más vulnerables pudieran cubrir sus gastos mensuales.

Una familia. / Freepik

Eso sí, no es para todos, ya que está disponible para las personas que hayan nacido entre los años 1960 y 2002, es decir, que tengan entre 23 y 65 años. Pero este no es el único requisito, también tienes que tener unos ingresos que te acrediten como persona vulnerable. Estos ingresos parten desde los 20.353,62 euros para un adulto que viva solo y se incrementan en función de las personas que tengamos a nuestro cargo, tanto adultos como menores.

Además, no se pueden superaro los topes en activos no societarios, como acciones, terrenos o inmuebles que no sean la vivienda habitual. También hay que tener residencia legal y efectiva en España durante al menos el año anterior a la solicitud, aunque hay algunas excepciones.

Mínimo garantizado

El Ingreso Mínimo Vital garantiza un mínimo de 658,81 euros al mes, pero puede escalar hasta los 1.595 euros. Esto dependerá de las personas que tengamos a nuestro cargo, si somos un hogar monoparental o si tenemos una discapacidad igual o superior al 65 por ciento.

