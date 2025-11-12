Buenas noticias para aquellos que han trabajado menos de 25 años: la Seguridad Social te beneficia con años de cotización sin trabajar / .

Si has trabajado menos de 25 años y piensas que eso podría repercutir de forma negativa en tu pensión por jubilación, tienes buenas noticias. Y es que la Seguridad Social te beneficiará con años de cotización sin trabajar. Con esta medida, no se verá perjudicada la cuantía de la pensión.

Pero, ¿cómo se logran estos años de cotización sin trabajar? Pues existe una herramienta denominada integración de lagunas que está incluida en la Ley General de la Seguridad Social, concretamente en el artículo 209.1.b. Esta herramienta sirve para cubrir los meses en los que no existió obligación de cotizar dentro del periódo de cálculo de la pensión.

Y es que si dejaste de trabajar en algún momento durante los últimos 25 años, la base reguladora media con la que se calcula la pensión que vas a recibir una vez que te jubiles se podría reducir y, por tanto, tu pensión también. La integración de lagunas cubre ese tiempo que no trabajaste para que afecte a la base reguladora media.

Trabajadores. / Freepik

Cálculo de la pensión

Pero, ¿cómo se calcula la pensión de jubilación? Pues se consigue sumando las bases de cotización de los últimos 25 años y dividiendo el resultado entre 350. Las bases de los dos años más cercanos a la jubilación se toman por su valor nominal, mientras que las del resto de años se actualizan teniendo en cuenta la inflación, dando su valo real.

La integración de lagunas no es para todos los trabajadores. En principio, los autónomos están excluidos, pero sí se contempla durante los seis meses posteriores al cese de actividad.

Trabajadores excluidos

Tampoco pueden acceder a la integración de lagunas los trabajadores del Sistema Especial Agrario por cuenta ajena y los empleados del hogar, durante el periodo transitorio hasta 2023, en el cálculo de sus pensiones de incapacidad permanente y jubilación.