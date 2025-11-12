José Elías Navarro, empresario: "Tengo el dinero que necesito para vivir"

El empresario José Elías Navarro se ha mostrado desconfiado con los análisis económicos de Forbes: "Tengo el dinero que necesito para vivir".

Elías Navarro, que utiliza sus redes sociales para difundir su cultura emprendedora, señala que "Forbes dice que valgo millones. Pero en mi cuenta personal tengo menos de 300.000 euros".

Y es que, como asegura el dueño de La Sirena, "la gente no distingue entre patrimonio y liquidez. Creen que si Forbes dice que vales X, es que tienes X en la cuenta. Pero no funciona así. Yo tengo empresas que valen dinero. Eso es patrimonio. (Forbes lo calcula fácil porque tengo compañías que cotizan en bolsa). Pero para hacer líquido ese patrimonio, tendría que vender mis empresas. Y no quiero venderlas".

Para explicarlo, el empresario asegura que "tengo una sola cuenta bancaria donde me ingresan la nómina. Como a cualquier otro. Y con esa nómina pago mi hipoteca y mis cosas".

Comprar otras empresas

¿Y qué ocurre con el resto del dinero? "Está en el family office y lo utilizo para comprar otras empresas. Por eso llevé mal lo de de Forbes al principio. Da una imagen irreal. Yo no tengo liquidez. Tengo el dinero que necesito para vivir. El resto, se reinvierte".