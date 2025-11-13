Esto es lo que dice la Ley de Propiedad Horizontal sobre tener macetas en el balcón: podrían obligar a quitarlas
Una polémica muy común en las comunidades de vecinos
Si echas un vistazo a las fachadas de tu pueblo o ciudad, verás como muchos balcones están llenos de macetas con plantas. Pero ojo, según la Ley de Propiedad Horizontal podrían obligar a quitarlas.
Esta es una polémica muy común en las comunidades de vecinos, y por eso está bien tener en cuenta la Ley de Propiedad Horizontal, concretamente su artículo 7.2 en el que se indica que "al propietario y al ocupante del piso o local no les está permitido desarrollar en él o en el resto del inmueble actividades prohibidas en los estatutos, que resulten dañosas para la finca o que contravengan las disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas".
Asi que aunque no se habla directamente de las macetas, estas sí que pueden ser consideradas como peligrosas por algunos motivos como su peso o si molestan a los vecinos. En todo caso, lo primero es mirar los estatutos de la comunidad de vecinos para ver qué dicen al respecto.
Lo siguiente sería hablar con el vecino para resolver este problema, aunque si esto no funcionase podrían tomarse otras accciones como hablar con el presidente de la comunidad o el administrador y hacer un requerimiento formal.
En caso de que no funcione, se puede acudir a la justicia con la Ley de Propiedad Horizontal.
Opinión
Y a ti, ¿te molestan las macetas en el balcón de tu vecino?
- Emergencias pone en alerta a todos los asturianos: 'Cierre ventanas y puertas, y aléjese de cornisas, muros y árboles
- El templo de la hostelería asturiana que cerrará sus puertas a finales de año: 'Es mucho más que una sidrería, es un verdadero centro cultural de Avilés
- Gran despliegue por el monte para encontrar a Tomasín, 'el rambo de Tineo': sus últimas palabras antes de desaparecer y la preocupación porque 'ya no está como para dormir a la intemperie
- Muere un hombre en un accidente de madrugada en Grado: un vigilante encontró el coche en la carretera y llamó a Emergencias
- El pueblo asturiano de Banksy: esta es la original y desconocida aldea llena de retratos de sus vecinos en puertas, ventanas y fachadas
- Los narcos dominicanos instalados en Gijón, la primera Crime as a Service (CaaS) en España, ofrecían sus “servicios” a bandas de todo el país: “vuelcos”, “amarres”, “dar piso”…
- Largas filas en Lidl para hacerse con la aspiradora cuadrada que cabe en una mano y deja bordes de ventanas, mesas y suelos, nuevos: despídete de frotar
- Aterriza por tiempo limitado en Lidl la mopa de vapor low cost que deja desde moquetas a ventanas y persianas como recién compradas