José Elías Navarro, empresario: "En este país, desde el primer momento te tratan como si fueras un caso policial"
El emprendedor es muy crítico con la situación actual
El empresario José Elías Navarro, que utiliza sus redes sociales para divulgar su filosofía empresarial, se ha mostrado muy crítico con el sistema español: "En este país, desde el primer momento te tratan como si fueras un caso policial".
Y es que el emprendedor ha hecho una publicación en su perfil de la red social X (extinta Twitter) donde asegura que "tengo empresas en 8 países. Y solo en España tengo que demostrar mi inocencia. Tengo empresas en muchas partes de Europa. Mi compañía eléctrica está en 8 países, pero en el único donde tengo que demostrar mi inocencia como empresario es aquí".
Elías Navarro asegura que "en España se parte de la base de que el empresario es un explotador. Yo, quiero dejar claro que estoy a favor de pagar impuestos. Creo en contribuir y en sostener el sistema. Pero también creo que alguien debería justificar en qué se gasta".
Y es que muestra su hartazgo porque "estoy cansado de dos cosas: De darles mi pasta para que se la fulminen. Y de que me traten como a un criminal por defecto. En este país, desde el primer momento te tratan como si fueras un caso policial. Hacienda está politizada y el mensaje es: si generas empleo o tienes patrimonio, cuidado, que te toca demostrar que no eres culpable".
Explotadores y vagos
El empresario considera que "ni los empresarios somos explotadores en general, ni los sindicalistas son vagos en general. Hay que analizar caso a caso. Lo más surrealista es que un inspector puede cobrar un bonus solo por abrirte una inspección aunque luego no encuentren nada. Eso, sinceramente, solo pasa en España. Pagas, creas empleo, cumples y aún así parece que tengas que pedir perdón por hacerlo. Así no se anima a nadie a emprender. Ni a quedarse".
