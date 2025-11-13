Esto es lo que puedes hacer si un heredero ocupa la vivienda a la que tu también tienes derecho: "Desahucio por precario"

Al hablar de herencias pueden ocurrir muchas cosas que las dificulten y, teniendo en cuenta el actual problema de la vivienda, uno de los que más se pueden dar es que uno de los herederos ocupen una vivienda a la que tu también tienes derecho. El experto en herencias Manuel Hernández no cuenta qué es lo que podemos hacer: "Desahucio por precario".

Vamos a ver la situación mejor con un ejemplo. Un hijo vive con sus padres y cuando estos fallecen decide quedarse en la vivienda. El problema es que tiene otros dos hermanos que también son herederos de la vivienda. Pues Hernández asegura que "podemos realizar dos actuaciones de manera efectiva. La primera es que, si somos mayoría dentro de la herencia y, por tanto, los herederos quieren que ese heredero que está ocupando desaloje el inmueble, se puede iniciar un procedimiento de desahucio por precario".

En este caso, tras ponerse en marcha el desahucio al ocupante se lo pondría una fecha para que deje la vivienda. Pero si no hay esa mayoría, hay que iniciar un procedimiento de división de herencia judicial "para que esa situación de comodidad del heredero que está ocupando sin título el inmueble se convierta en una situación de incomodidad". De este modo, "hay que incluir dentro del inventario de la herencia un concepto que son las rentas de mercado que debería pagar el heredero ocupante del inmueble al resto de los herederos por el hecho de estar ocupando sin título y sin autorización la vivienda".

Acuerdo

En tal caso, lo mejor es siempre alcanzar un acuerdo amistoso entre las partes implicadas.