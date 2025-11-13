La Seguridad Social regala hasta tres años de cotización a las personas que hayan pedido una excedencia para cuidar a un familiar
Se trata de los periodos de cotización asimilada al alta por excedencia
Si tuviste que pedir una excedencia para cuidar a un familiar y tienes miedo de que eso vaya a afectar negativamente a tu pensión estás de enhorabuena. Y es que la Seguridad Social regala hasta tres años de cotización por esta causa, se trata de los periodos de cotización asimilada al alta por excedencia.
Una medida regulada en el artículo 237 de la Ley General de la Seguridad Social y que pretende reconocer como cotizados aquellos periodos de inactividad laboral derivados del cuidado de hijos menores o familiares dependientes. Además, no te ayudará únicamente para que tu pensión no se vea afectada, sino que también se puede utilizar para acreditar el periodo mínimo de acceso a la jubilación.
Los periodos de cotización asimilada al alta por excedencia también diferencian si hemos cuidado a un hijo o un familiar. Tendremos hasta un máximo de tres años por cada hijo, mientras que por cada familiar será de un año. Sería, por decirlo de alguna manera, como si hubieras seguido de alta y cotizando, aunque eso no haya ocurrido en realidad.
Jornada completa
Además, se asimilarán como jornada completa, aunque el trabajador tuviese un contrato a tiempo parcial, por lo que serán años efectivos.
- Emergencias pone en alerta a todos los asturianos: 'Cierre ventanas y puertas, y aléjese de cornisas, muros y árboles
- El templo de la hostelería asturiana que cerrará sus puertas a finales de año: 'Es mucho más que una sidrería, es un verdadero centro cultural de Avilés
- Muere un hombre en un accidente de madrugada en Grado: un vigilante encontró el coche en la carretera y llamó a Emergencias
- Gran despliegue por el monte para encontrar a Tomasín, 'el rambo de Tineo': sus últimas palabras antes de desaparecer y la preocupación porque 'ya no está como para dormir a la intemperie
- El pueblo asturiano de Banksy: esta es la original y desconocida aldea llena de retratos de sus vecinos en puertas, ventanas y fachadas
- Largas filas en Lidl para hacerse con la aspiradora cuadrada que cabe en una mano y deja bordes de ventanas, mesas y suelos, nuevos: despídete de frotar
- Los narcos dominicanos instalados en Gijón, la primera Crime as a Service (CaaS) en España, ofrecían sus “servicios” a bandas de todo el país: “vuelcos”, “amarres”, “dar piso”…
- Aterriza por tiempo limitado en Lidl la mopa de vapor low cost que deja desde moquetas a ventanas y persianas como recién compradas