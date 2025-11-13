La Seguridad Social regala hasta tres años de cotización a las personas que hayan pedido una excedencia para cuidar a un familiar / .

Si tuviste que pedir una excedencia para cuidar a un familiar y tienes miedo de que eso vaya a afectar negativamente a tu pensión estás de enhorabuena. Y es que la Seguridad Social regala hasta tres años de cotización por esta causa, se trata de los periodos de cotización asimilada al alta por excedencia.

Una medida regulada en el artículo 237 de la Ley General de la Seguridad Social y que pretende reconocer como cotizados aquellos periodos de inactividad laboral derivados del cuidado de hijos menores o familiares dependientes. Además, no te ayudará únicamente para que tu pensión no se vea afectada, sino que también se puede utilizar para acreditar el periodo mínimo de acceso a la jubilación.

Una madre junto a su hijo. / Freepik

Los periodos de cotización asimilada al alta por excedencia también diferencian si hemos cuidado a un hijo o un familiar. Tendremos hasta un máximo de tres años por cada hijo, mientras que por cada familiar será de un año. Sería, por decirlo de alguna manera, como si hubieras seguido de alta y cotizando, aunque eso no haya ocurrido en realidad.

Jornada completa

Además, se asimilarán como jornada completa, aunque el trabajador tuviese un contrato a tiempo parcial, por lo que serán años efectivos.