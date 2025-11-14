Buenas noticias para aquellos que convivan con mayores de 65 años: Hacienda te permite deducirte hasta 2.550 euros de la declaración de la renta
Una situación que cada vez viven más personas
Dado el actual problema de vivienda que existe, cada vez es más común que los hijos tarden en abandonar el lecho familiar. Pero ojo, al menos podemos tener una ventaja a través de nuestra declaración de la renta. Y es que las personas que convivan con personas mayores de 65 años pueden deducirse hasta 2.550 euros.
Una ventaja que cuenta el canal de Tik Tok Leyes con Sebas. Y lo que asegura es que n España, existe una ayuda fiscal que puede alcanzar los 2.550 euros si convives con una persona mayor. "Aunque se aplica a quienes superen los 65 años, la cantidad máxima está destinada a aquellos que tienen 75 años o más", explica.
Tal y como asegura, "esta ayuda se incluye dentro de la declaración del IRPF, y su objetivo es aliviar la carga económica de las familias que cuidan y conviven con sus mayores".
Eso sí, como todas las ayudas, tienen una serie de requisitos que hay que cumplir. Lo primero de todo, que la persona mayor debe residir contigo, sin superar un nivel de ingresos establecido por la ley (por lo general, no puede presentar declaración de forma individual).
Además, "es necesario compartir domicilio la mayor parte del año y no haber percibido ayudas similares que excluyan esta prestación". Ten en cuenta, eso sí, que cada caso se estudia de manera individual, verificando los requisitos de convivencia y parentesco.
Máximo de la ayuda
Así que si la persona a tu cargo tiene 65 o más años, ya podrías tener derecho a la ayuda, aunque la cifra más alta (2.550 euros) se otorga a quienes conviven con alguien de 75 años o más. Esta iniciativa, como explica, "busca reconocer la dedicación y los gastos adicionales que supone el cuidado familiar, premiando la colaboración de quien brinda asistencia y atención a sus seres queridos".
