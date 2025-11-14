Hacienda te regala 1.200 euros al año por cada hijo que tengas
Teniendo en cuenta la actual situación económica, donde cada euro cuenta, tener hijos es algo que debe pensarse muy bien. Pero hay una ayuda de Hacienda de 1.200 euros al año por cada hijo que tengas que igual puede ayudarte a tomar la decisión
Te lo cuenta el canal de Tik Tok Leyes con Sebas, señalando que esta ayuda se denomina deducción por maternidad y está regulada en el artículo 81 de la LIRPF. Se trata de una ayuda que puede solicitar la madre que trabaje y esté dada de alta en la Seguridad Social o en una mutualidad, siempre que el hijo tenga menos de 3 años.
Y si la madre no puede hacerlo, "también puede pedirla el padre con la custodia completa, ya que la norma reconoce el mismo derecho en esos casos".
Y cómo se cobra, pues Leyes con Sebas explica que hay dos maneras:
- En la declaración de la Renta, descontándola directamente de lo que corresponda pagar.
- De forma anticipada, mes a mes, solicitándolo en la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria, mediante el modelo 140. Así no es necesario esperar a final de año, ya que se puede recibir el importe de manera mensual.
Ayudas
Y es que el Gobierno tiene diferentes líneas de ayuda, ya sea a través de Hacienda o la Seguridad Social con la intención de beneficiar a los que menos tienen.
