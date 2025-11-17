MERCADOS
El Ibex 35 se deja un 0,2% en la apertura pero mantiene los 16.300 puntos
Las mayores alzas se las apuntan Solaria (+5,15%), que ha presentado resultados aumentando un 148% su beneficio, Acciona Energía (+0,79%) y Naturgy (+0,44%)
Solaria dispara su beneficio un 148% hasta septiembre con 141,6 millones de euros
El Ibex 35 ha comenzado la jornada bursátil del lunes con un descenso del 0,2%, lo que sitúa al selectivo español en los 16.314,9 puntos, manteniendo aún la cota psicológica de los 16.300.
En cuanto a los acontecimientos económicos que marcarán el día de hoy, tal y como recoge 'Europa Press', el Gobierno ha convocado para este lunes, 17 de noviembre, el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para abordar con las comunidades autónomas los objetivos de estabilidad financiera de las administraciones públicas, de cara a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2026.
En el ámbito empresarial, Telefónica ha convocado para este lunes a los tres principales sindicatos de la compañía (UGT, CCOO y Sumados-Fetico) para explicarles la implementación del nuevo plan estratégico y los siguientes pasos de la ejecución del mismo, los cuales pasan por un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará, según las cifras con las que se especula en estos momentos, a alrededor de 6.000 trabajadores.
En este contexto, las mayores alzas del Ibex 35 correspondían a Solaria (+5,15%), que ha presentado resultados un beneficio neto de 141,66 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que supone un incremento del 148%; Acciona Energía (+0,79%) y Naturgy (+0,44%). En el lado opuesto destacaban las caídas de ArcelorMittal (-1,69%), junto con Indra y Endesa, que retrocedían un 1,58% y un 1,21%, respectivamente.
Atendiendo al contexto internacional, la Administración Federal de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) ha anunciado el levantamiento de la orden de emergencia de reducción de vuelos a partir de hoy, una medida tomada a causa del cierre de gobierno federal que ha provocado la cancelación de miles de vuelos y masivos retrasos en los aeropuertos estadounidenses.
Las principales Bolsas europeas abrían hoy la jornada con signo positivo, con ascensos del 0,2% para Milán, del 0,13% para Francfort, del 0,05% para París y del 0,03% para Londres.
En cuanto al precio del barril de crudo Brent, la referencia europea, este descendía un 0,71% en la apertura de los mercados europeos, situándose en 63,93 dólares. Por su parte, la cotización West Texas Intermediate, de referencia para Estados Unidos, caía un 0,8%, hasta los 59,47 dólares.
Suscríbete para seguir leyendo
- Crimen en una casa de Candamo: la menor atacó con una sola puñalada mortal en el vientre a su cuñada tras una discusión por unas galletas
- ¡Apareció Tomasín! Localizado en un bar-tienda de Obona tras cinco días de búsqueda y 'se encuentra bien' (pero se niega a volver a casa)
- Estos son los vehículos que se verán afectados por la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo: todo sobre las excepciones que permitirán circular a partir del 1 de enero por el centro
- El mercadillo de Navidad rural más bonito de Europa está en el norte de España: una villa a hora y media de Gijón que se ilumina con 500.000 bombillas
- El gigante de la consultoría tecnológica que tiene 1.000 empleos en Asturias y que ahora amplía su presencia con un centro en Oviedo
- Una única puñalada le causó una hemorragia mortal al afectar a arterias abdominales, confirma la autopsia de la joven muerta en Candamo
- Un aguacero de gran intensidad deja negocios inundados, calles cortadas y contenedores flotando en Avilés: 'Esto parecía como una pequeña dana
- Todos lo sabían': rompe su silencio el trabajador que sobrevivió en 2022 a un accidente en la mina de Cerredo y fulmina la versión oficial sobre la explosión en la que murieron cinco mineros