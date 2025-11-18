Sorpresa por los pensionistas que no van a recibir la esperada paga extra de noviembre: prorrateada en las 12 mensualidades
La paga extra de las pensiones equivale a una mensualidad ordinaria adicional
La Navidad está a la vuelta de la esquina y con ella llega la paga extra de las pensiones. Las pensiones de cualquiera de los regímenes que integran el sistema de la Seguridad Social se devengan por mensualidades naturales vencidas y se satisfacen en 14 pagas, una por cada uno de los meses del año y dos pagas extraordinarias que se devengan en los meses de junio y noviembre.
Tienen derecho a cobrar la paga extra de las pensiones los pensionistas que perciben pensiones contributivas y no contributivas del sistema público español. Esto incluye: jubilación, viudedad, orfandad, incapacidad permanente o en favor de familiares.
Sin embargo, hay excepciones: quienes reciben pensiones derivadas de accidente de trabajo o enfermedad profesional no cobran paga extra porque la tienen prorrateada en las 12 mensualidades ordinarias del año, es decir, su pensión mensual ya incluye esa parte adicional y no reciben un ingreso extra en junio ni en noviembre.
Para tener derecho a la paga extra completa, el pensionista debe haber cobrado la pensión durante todo el periodo de devengo correspondiente (del 1 de diciembre al 31 de mayo para la paga de verano). Si la pensión se reconoce durante ese periodo, solo se cobra la parte proporcional, a razón de una sexta parte por cada mes completo cotizado o percibido en el semestre., explican desde elInsituto Santa Lucía.
La paga extra de las pensiones equivale a una mensualidad ordinaria adicional, por lo que en el mes en que se abona (junio o noviembre), el pensionista recibe el doble de su pensión habitual.
Ejemplos prácticos sobre cuánto se cobra en la paga extra de las pensiones para 2025:
Pnsión media de jubilación: si un pensionista cobra 1.481,35 euros al mes, en junio recibirá 2.962,70 euros (1.481,35 euros de la mensualidad ordinaria más 1.481,35 euros de la paga extra).
Pensión máxima: quien percibe la pensión máxima de 3.267,60 euros al mes, cobrará 6.535,20 € en el mes de la paga extra.
Pensión media del sistema: para una pensión media de 1.311,04 euros, el ingreso total en junio será de 2.622,08 euros.
Pensión mínima con cónyuge a cargo: en 2025, la pensión mínima con cónyuge a cargo sube a 1.127 euros, por lo que el ingreso en junio será de 2.254 euros.
El importe exacto depende siempre de la cuantía mensual que cada pensionista percibe y del tipo de pensión. Si no se ha cobrado la pensión durante todo el semestre anterior, la paga extra se calcula de forma proporcional al tiempo cotizado o percibido. Como recordatorio de cara al nuevo año, quienes se jubilen antes de 2026 calcularán su pensión solamente con el método tradicional de los últimos 25 años cotizados. En cambio, a partir de 2026 habrá la opción dual, permitiendo elegir el cálculo que más beneficie según el historial laboral, especialmente a quienes hayan tenido periodos de cotización bajos o interrupciones laborales.
