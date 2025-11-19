José Ramón, asesor fiscal con más de 15 años de experiencia, confirma el sencillo paso para que los jubilados reclamen e ingresen entre 3.000 y 4.000 euros : "Es reclamar lo que es suyo y les pertenece"

A mediados de año, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunciaba un cambio normativo para que los mutualistas jubilados con derecho a la devolución del IRPF puedan recibir "de una vez y en un solo pago" lo que les corresponda a lo largo de este año, en lugar de tener que solicitarlo en la declaración de Hacienda de cada ejercicio. En Asturias hay muchos de estos contribuyentes, dado que las antiguas mutualidades, que convivieron en los años 60 y 70 con el entonces naciente sistema de Seguridad Social, afectaban a sectores con gran presencia en la región, como la minería, la industria o el naval.

El Ministerio de Hacienda insta a los mutualistas a solicitar las devoluciones del IRPF pagado de más, junto con los intereses generados, una deuda que la Agencia Tributaria está devolviendo ya desde este mes a los cotizantes a mutuas de previsión social-principalmente entre 1967 у 1978-, y que no han podido desgravarse las cotizaciones realizadas, o bien, tributaron sus pensiones en su totalidad sin que se aplicara la reducción correspondiente en la Renta.

Tras varios cambios de criterio en el pago de las cantidades adeudadas, este verano el Congreso de los Diputados avaló una reforma legal que permitirá devolver en un solo pago la deuda en el IRPF, en lugar de prorratearse durante varios ejercicios según la legislación anterior. El cambio normativo surge tras el reconocimiento de este derecho por parte del Tribunal Supremo en 2023.

La medida se aplica a los ejercicios fiscales que todavía no han prescrito, concretamente los periodos impositivos de 2019, 2020, 2021 y 2022. En cuanto a los ejercicios 2023 y 2024, las devoluciones se realizan de forma automática.

"Vuestros padres, vuestros abuelos, que se han tirado toda la vida trabajando, pedirles que les devuelvan lo que es suyo. Hablamos de 3.000 a 4.000 euros fácilmente que afectan a casi 5 millones de personas. Es sencillísimo reclamarlo. No te piden ningún tipo de documentación, solo identificarte en la Agencia Tributaria", cuenta José Ramón, asesor fiscal con más de 15 años de experiencia.

"La propia AgenciaTributaria ha habilitado un formulario sencillísimo para reclamar. Esto al final es una reclamación de la declaración de la Renta de los últimos cuatro años, que son los que dejan", cuenta. "Se habla de que más o menos pueden tardar unos tres meses en resolverlo", asegura el asesor fiscal.