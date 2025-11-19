Tribunales
Un juzgado de Barcelona condena a Francesc Rubiralta a pagar 7.192.000 euros a Grupo Celsa
La sentencia considera que la cantidad cobrada por el imputado en concepto de retribuciones variables tiene un "carácter tóxico"
Redacción
El juzgado de lo Mercantil número 24 de Barcelona ha condenado a Francesc Rubiralta a pagar 7.192.000 euros al Grupo Celsa, donde ejerció como administrador de la sociedad.
La sentencia aprecia que la citada cantidad cobrada en 2022 y 2023 por Francesc Rubiralta en concepto de retribuciones variables, tienen un carácter tóxico. El magistrado abunda en "el desprecio del interés social por parte del demandado en favor del lucro personal”, así como la vulneración de su deber de lealtad con la compañía.
Celsa es el primer productor europeo de acero circular bajo en emisiones que cuenta con la cadena de suministro circular más grande de Europa. Recicla chatarra férrica para producir acero en hornos de arco eléctrico, usando la tecnología más sostenible y la más eficiente energéticamente.
La compañía está formada por varios grupos empresariales y cuenta con diversos centros de trabajo, acerías, trenes de laminación y plantas de reciclaje (circular hubs), además de empresas de transformación y distribución, que permiten generar empleo directo, indirecto e inducido a más de 10.000 profesionales en Europa.
El grupo trabaja para dar solución a los mayores riesgos sistémicos del planeta: el agotamiento de los recursos y la lucha contra el cambio climático. Para ello se ha marcado como objetivos reducir sus emisiones de CO2 en un 50% en y alcanzar el 98% de circularidad en el año 2030 y completar su circularidad y ser empresa Net Positive en el 2050.
- Asturias estrena su árbol de Navidad más alto y no estará en el centro de la localidad: el gran símbolo de bienvenida navideña a la entrada de la ciudad
- La mejor fabada del mundo de 2025 se come en un acogedor restaurante asturiano a pie de carretera y a pocos kilómetros de una estación de esquí
- La ciudad asturiana donde se encuentra la estrella de Navidad más grande de España: diez metros de alto y miles de luces
- Lágrimas en Oviedo por Antonio Martínez, el vendedor de la ONCE que se ganó a miles de carbayones: “Era un cielo”
- Estos son los barrios más 'vulnerables' de Gijón: el estudio que los cataloga por su vivienda y servicios públicos
- Adiós a la gijonesa Amalia López, la lotera de El Llano que repartió el premio más grande de la ciudad
- Así afectarán las obras de la nueva universidad privada de Oviedo en uno de los edificios más singulares de la ciudad
- Tomasín está 'de viaje' a Luarca para renovar su DNI y rechaza volver a casa: compró chorizo, jamón y callos en Obona para seguir su camino