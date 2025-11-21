Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

SECTOR INMOBILIARIO

Neinor Homes acepta el fracaso de su opa sobre Aedas Homes entre los minoritarios y pagará 116 millones más

Con esta mejora, Aedas pasará de estar valorada en 932,33 a alcanzar los 1.135,2 millones de euros

A la izquierda Borja García-Egotxeaga y Jordi Argemí, consejero delegado y consejero delegado adjunto, respectivamente, de Neinor Homes y a la derecha David Martínez, consejero delegado de Aedas Homes

A la izquierda Borja García-Egotxeaga y Jordi Argemí, consejero delegado y consejero delegado adjunto, respectivamente, de Neinor Homes y a la derecha David Martínez, consejero delegado de Aedas Homes / Redacción

Gabriel Santamarina

Madrid

Terremoto en la oferta pública de adquisición (opa) de Neinor Homes sobre Aedas Homes. El oferente, ante la posibilidad de no lograr la aceptación de los accionistas minoritarios a la operación, ha decido mejorar el precio ofrecido por la promotora en más de 166 millones de euros, pasando de valorar la compañía en 932,33 millones de euros a más de 1.135 millones.

Neinor lanzó en junio una oferta pública voluntaria a un precio de 21,335 euros por acción, precio pactado y aceptado por Castlelake, accionista de referencia de Aedas con un 79% del capital, que lo aceptó de forma irrevocable. En el anuncio de la operación, la promotora liderada por Borja García-Egotxeaga aseguró que el precio era "equitativo", a pesar de estar por debajo del valor de cotización de la compañía en las últimas semanas y que no era un requisito indispensable al tener carácter voluntario la operación.

Sin embargo, por primera vez —y tal y como ha avanzado EL PERIÓDICO este mismo viernes—, Neinor reconoce públicamente que existe la posibilidad de no lograr una aceptación mínima entre el 50% de los accionistas minoritarios, que controlan el 21% del capital. Sin esto, la empresa está obligada a lanzar una segunda opa de carácter obligatorio otra vez por el 100% y, ahora sí, a un precio que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) tiene que considerar equitativo. El precio que ofrecerá la empresa participada por los fondos Orion, Adar y Stoneshield será de 24 euros por acción, que coincide con el precio mínimo de cotización de las acciones de Aedas Homes el pasado 13 de junio descontado el dividendo de dos euros repartido en ese mes.

(Próxima ampliación)

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Guardia Civil vigila los maleteros de los asturianos en busca del spray obligatorio: hasta 200 euros de multa
  2. Conmoción en Oviedo: fallece el hombre de 36 años herido tras golpearle una rama en el cuello
  3. La localidad asturiana que busca desbancar a Vigo y va más allá de las luces y el árbol de Navidad con el estreno de un 'cielo' en plena calle: 'Una atmósfera envolvente, luminosa y ligera
  4. El primer gran temporal del otoño obliga a usar cadenas en cinco puertos de montaña de Asturias y Pajares ya está cerrado para camiones
  5. La primera gran nevada del otoño en uno de los techos de Asturias: cinco centímetros de nieve, niños sin colegio y los ganaderos guardan las vacas hasta primavera
  6. El revolucionario sistema para la movilidad en Oviedo que llevará a los pacientes hasta la puerta del HUCA sin mojarse
  7. Gijón contará con su primera piscina al aire libre: recuperará esta emblemática instalación abandonada desde los noventa en La Laboral
  8. La queja de varias familias de Pola de Siero: 'Nuestros niños también quieren hacer kárate, no solo la nueva Pitufina

Medio siglo de la UCI del HUCA: de 9 camas en 1975 a 2.200 pacientes al año

Medio siglo de la UCI del HUCA: de 9 camas en 1975 a 2.200 pacientes al año

Medio siglo de la UCI del HUCA: de 9 camas en 1975 a 2.200 pacientes al año

Medio siglo de la UCI del HUCA: de 9 camas en 1975 a 2.200 pacientes al año

La ampliación del nuevo centro de Salud de El Berrón, más cerca: el Ayuntamiento de Siero ya tiene local para la actuación

La ampliación del nuevo centro de Salud de El Berrón, más cerca: el Ayuntamiento de Siero ya tiene local para la actuación

El duro dilema que tendrá Carrión de cara al duelo del Real Oviedo ante el Rayo Vallecano: tres jugadores, fuera de la lista

El duro dilema que tendrá Carrión de cara al duelo del Real Oviedo ante el Rayo Vallecano: tres jugadores, fuera de la lista

Me metió Santos Cerdán

El comercio de Villaviciosa celebrará por todo lo alto el "black friday": cheques de 50 euros y espectáculo de "lightpainting" en la plaza del Ayuntamiento

El comercio de Villaviciosa celebrará por todo lo alto el "black friday": cheques de 50 euros y espectáculo de "lightpainting" en la plaza del Ayuntamiento
Tracking Pixel Contents