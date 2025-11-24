Entre 36 y 50 euros anuales
Movistar subirá sus tarifas en torno a un 4% de media a partir del próximo 13 de enero
La operadora propiedad de Telefónica empezará a informar a sus clientes a partir de la semana que viene, con aumentos que variarán en función de los servicios contratados
Movistar Plus+ se asegura la Champions hasta 2031 y RTVE seguirá emitiendo la final en abierto
Movistar subirá a partir de comienzos del próximo año el precio de sus tarifas convergentes, que combinan servicios como fibra o móvil con televisión o fijo, en torno a un 4% de media, tal y como informa la agencia de noticias 'Europa Press'.
En caso de confirmarse dicho aumento, que aún no ha sido comunicado oficialmente por la teleco, este sería inferior al registrado en 2025, cuando aplicó un incremento del 5%. Tal y como pone de manifiesto 'EP', la compañía presidida por Marc Murtra comenzará a informar a sus clientes sobre el aumento de tarifas esta misma semana.
Además, el incremento de precios no será igual para todos los planes. El más habitual se ubicará en torno a los tres euros mensuales, o 36 anuales, aunque la mayoría se mantendrán por debajo de los cinco euros al mes (60 euros al año).
Sin embargo, 'EP' apunta que las tarifas Movistar Base y Movistar Autónomos, entre otras, mantendrán sus precios de cara al próximo año. Por tanto, los incrementos experimentados por cada cliente variarán en función de los servicios que tenga contratados.
Una parte vital de la oferta de la teleco española es la exclusividad de los derechos de emisión de las competiciones europeas de fútbol: Champions League, Europa League, Europa Conference League, Youth League y Supercopa de Europa.
'Europa Press' sostiene que, en la comunicación que se empezará a distribuir a los usuarios esta misma semana, Movistar esgrime "el aumento de costes del sector" como el principal motivo detrás del aumento de costes, especialmente los de los "proveedores de contenido de televisión" más importantes, que en los últimos meses han elevado sus precios en España a tasas de doble dígito.
Estos proveedores, entre los que se halla Netflix, HBO, Disney+ o Apple TV, llevan años aumentando los precios de sus planes. Tal y como se desprende de una información de 'Cadena SER', desde 2023 la suscripción de HBO acumula un alza del 22,25%; la de Apple TV, un 85,8%; la de Netflix, un 40% y la de Disney+ un 11,12%.
Este aumento en los últimos tiempos de los servicios de streaming, que comenzaron siendo muy asequibles, es lo que ha llevado al gigante de las telecomunicaciones a apostar, un año más, por aumentar los precios.
Suscríbete para seguir leyendo
- Así afecta a Asturias el nuevo límite máximo de 100 kilómetros por hora en autopistas y autovías que ha implantado la DGT
- La Guardia Civil vigila los maleteros de los asturianos en busca del recambio o 'galleta' obligatorio: hasta 200 euros de multa
- Rally nocturno (e ilegal) en la nieve, los vecinos alertan de carreras clandestinas en la urbanización de la estación de Pajares: 'Un día puede haber una desgracia
- El nuevo foco de venta de droga en Oviedo preocupa a los vecinos: este es lugar donde los 'camellos' se encuentran más cómodos en la ciudad
- Marcos Álvarez, el trabajador que salvó la vida en el accidente de la mina de Vega de Rengos es concejal de Degaña
- Un 'chaval divertido' que regresó esta misma semana al trabajo tras una baja: así era el cangués Óscar Díaz (32 años), una de las víctimas en Vega de Rengos
- El primer hotel 5 estrellas 'Gran Lujo' de Asturias está en un pueblo de cerca de 70 habitantes, rodeado de prados y vistas a los Picos de Europa
- Posada de Rengos llora, en una multitudinaria despedida, al minero cangués Óscar Díaz, fallecido este viernes: 'Es injusto, era muy joven; le gustaba mucho vivir aquí y la mina