Los pescadores del Mediterráneo logran una prórroga y podrán faenar 13 días más este año

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha habilitado 7.339 días adicionales de pesca para que la flota de arrastre del Mediterráneo pueda seguir faenando este 2025, lo que significa que cada buque pesquero podrá salir 13 días más al mar, después de que algunas de ellas hayan tenido que estar amarradas a puerto las últimas semanas, tras haber agotado la cuota concedida por Bruselas. Con esta medida, que el ministerio califica de extraordinaria, se busca "asegurar la actividad de los barcos del Mediterráneo hasta final de año y que puedan faenar en la campaña navideña". "Es una época clave en la venta de pescado y de gran importancia económica para los 557 barcos del Mediterráneo", ha señalado el departamento que dirige el ministro Luis Planas en un comunicado hecho público este lunes.

Después de unos días de intensas conversaciones con la Comisión Europea, el ministerio garantiza así que la flota pueda planificar sus capturas hasta el cierre del ejercicio. "Esta asignación extraordinaria permite ofrecer a los armadores y tripulaciones certidumbre, estabilidad y capacidad de planificación para afrontar con garantías los últimos meses del año", ha subrayado Planas.

El ministro ha remarcado que "la obtención de estos días adicionales ha sido resultado de un intenso trabajo técnico", que ha requerido un seguimiento preciso de la actividad pesquera y una gestión rigurosa del denominado esfuerzo disponible, es decir los días autorizados para salir a faenar.

La Comisión Europea recortó ese esfuerzo pesquero para 2025 a 27 días de pesca, "una decisión drástica que el Gobierno de España logró revertir con la aplicación de medidas de gestión relacionadas con el tamaño de las mallas, las vedas y los artes de pesca", ha recordado el ministerio. "Con estas medidas se recuperaron unos 130 días de pesca de media por buque y al que, ahora, se añaden estos 13 días. De esta forma, la flota recupera en este 2025 los días que logró para 2024 con la aplicación de las medidas de selectividad negociadas", ha indicado.