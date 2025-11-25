Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Así ha sido la primera jornada del Foro España 360: los retos de la economía y la educación, a debate

Todo preparado para este primer encuentro de comunidades autónomas, que dará voz durante tres días a dirigentes políticos regionales, empresarios y expertos en busca de ideas y soluciones para los principales desafíos que afronta el país en la actualidad

De izquierda a derecha, Ricardo Barceló, director de El Periódico de Aragón; Armando Huerta, director de El PERIÓDICO DE ESPAÑA; Miguel Calvo, delegado de Iberdrola en Castilla y León; María Jesús Lorenzana, conselleira de Economía e Industria de la Xunta de Galicia; Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica; Jorge Azcón, presidente del Gobierno de Aragón; Ainhoa Moll, adjunta a la Presidencia y directora editorial de Prensa Ibérica; Aitor Moll, consejero delegado de Prensa Ibérica; Isabel Blanco, vicepresidenta de la Junta de Castilla y León; Javier Martínez Suárez, director general de Política Económica del Gobierno de Aragón; Sergi Guillot, director general, y Albert Sáez, director general de Contenidos de Prensa Ibérica. / Alba Vigaray / EPE

Javier Quintana | Víctor Rodríguez

Madrid

El grupo de comunicación Prensa Ibérica, al que pertenece este periódico, celebra en Madrid el foro España 360, que dará voz durante tres días a dirigentes políticos regionales, empresarios y expertos en busca de ideas y soluciones para los principales desafíos que afronta el país en la actualidad. Los presidentes autonómicos Jorge Azcón (Aragón), Salvador Illa (Cataluña), Marga Prohens (Baleares), Adrián Barbón (Asturias) y Alfonso Rueda (Galicia) participarán en una cita que tiene por objetivo identificar las cuestiones que más preocupan a los ciudadanos, compartir aprendizajes y conectar a España a través de una conversación entre autonomías.

