Telefónica eleva el recorte total de plantilla hasta los 6.088 despidos con los nuevos ERE en España

Telefónica confirma la gran magnitud del recorte de plantilla que quiere ejecutar en España como parte de su objetivo de ahorro de costes incluido en el nuevo plan estratégico del grupo. La dirección de la compañía ha trasladado en los dos últimos días en diferentes reuniones a los principales sindicatos con representación en el grupo (UGT, CCOO y Sumados-Fetico) que los ERE que pretende aplicar en siete de sus filiales españolas buscan la salida, en total, de hasta 6.088 empleados, más de un tercio de la plantilla total de las sociedades afectadas (un 35,3%), según confirman fuentes sindicales.

La dirección de la teleco ha develado este martes a los representantes de los trabajadores su propuesta de aplicar recortes de 378 trabajadores la matriz Telefónica S.A, un 32,5% de la plantilla total compuesta por 1.160 empleados; de 140 salidas en Telefónica Global Solutions, sobre una plantilla de 638 personas, es decir un 21,94% del total; y de 233 empleados en Telefónica Innovación Digital, un 23,46% del contingente laboral total de 993 personas en esta sociedad.

El impacto de los ERE detallados este martes se suma también a las 5.319 salidas ya comunicadas el lunes por Telefónica a los sindicatos en sus principales filiales españolas (Telefónica de España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones) y en su compañía de televisión Movistar+, con un total de 5.319 empleados afectados ya confirmados en estas cuatro sociedades.

Según la documentación jurídica facilitada por la cúpula de la compañía, la distribución prevista del los recortes ya anticipados el lunes pasan por 3.649 empleos menos en Telefónica de España (41,04% sobre una plantilla total de 8.892); la salida de 1.124 personas en Telefónica Móviles (31,34% sobre una plantilla de 3.587); de 267 personas en Telefónica Soluciones (23,89% sobre una plantilla total de 1.118), según los datos que manejan los sindicatos. La compañía y los representantes de los trabajadores también han constituido la mesa de negociación del ERE dely de 297 salidas en el área audiovisual de Movistar+, frente a un total de unos 860 trabajadores, es decir, una afectación de un 34,53% de la plantilla.

La dirección de Telefónica ha trasladado que los ERE están motivados por “causas organizativas, técnicas y de producción”. La cifra de afectación de los ERE, con más de 6.000 salidas previstas en la primera propuesta de la compañía, previsiblemente se reducirá durante el proceso de negociación entre la dirección y los sindicatos que se desarrollará durante las próximas semanas. Unas conversaciones que arrancarán este mismo miércoles y que la compañía aspira a que se resuelvan por una vía exprés.

ERE rápido frente a convenios

El objetivo de Telefónica es cerrar un acuerdo con los sindicatos antes de fin de año y cargar en las cuentas de este ejercicio el coste milmillonario que tendrá el proceso de despido colectivo. Los plazos son muy ajustados. Una vez formadas las mesas de negociación de todos los ERE, ambas partes dispondrán de un mes para pactar los términos del ajuste de plantilla, justo para llegar con un acuerdo antes de fin de año o muy a principios del siguiente.

La teleco prefiere contabilizar las provisiones millonarias en los resultados de 2025, en los que ya se apuntará grandes pérdidas el golpe financiero de la venta de varias filiales en Latinoamérica (el grupo registró unas pérdidas de 1.080 millones hasta septiembre por el deterioro de las desinversiones en Hispam). Sin embargo, los sindicatos ponen condiciones para alcanzar un acuerdo y ligan la posibilidad de pactar el ERE a renegociar y ampliar los convenios colectivos hasta 2030.

Desde UGT, el sindicato con mayor representación en el grupo, se advierte de que erá “imposible alcanzar un acuerdo global” sobre el recorte de plantilla si no avanzan de forma satisfactoria las negociaciones para prorrogar el actual convenio colectivo de las sociedades hasta 2030. "Las siete mesas de negociación relativas a los despidos colectivos, así como las prórrogas de los distintos convenios colectivos, deben avanzar de manera coordinada y cerrarse simultáneamente, garantizando un marco global de estabilidad y derechos que podamos respaldar", subrayan.

UGT, CCOO y Sumados-Fetico coinciden en reclamar que los ERE sean voluntarios, universales y no discrimintorios, basados en prejubilaciones, que enlacen con la jubilación de los afectados y que garanticen buenas condicones económicas y sociales para los empleados que causen baja.

El nuevo plan estratégico de Telefónica, denominado Transform & Grow (Transformar y Crecer) y presentado hace tres semanas por el presidente Marc Murtra, incluye iniciativas para la mejora de la eficiencia operativa del grupo con el objetivo de generar un ahorro hasta 2.300 millones de ahorros en 2028 y de hasta 3.000 millones en 2030. El nuevo plan estratégico contó con el respaldo unánime del núcleo duro de accionistas de la compañía, entre los que se encuentra el Gobierno con una participación del 10% del capital de la compañía a través de holding estatal SEPI.

Dos años después del último ERE

Telefónica ejecutó otro gran ERE hace apenas dos años. Tras cerrar el acuerdo de las condiciones con los sindicatos a principios de enero de 2024, el ERE se saldó con la salida de 3.420 trabajadores de sus principales filiales españolas (Telefónica de España, Móviles y Soluciones). El coste de aquel despido colectivo fue de unos 1.300 millones de euros (antes de impuestos) para la compañía, que abonó una media de unos 380.000 euros por trabajador. Según las estimaciones del grupo, el ahorro promedio para la empresa a raíz de este ERE se sitúa en unos 285 millones de euros anuales.

Entonces las condiciones pactadas por compañía y sindicatos para los ERE establecían que los trabajadores que entonces tenían 55 años recibirían un 68% del salario regulador hasta que cumplan 63 y un 38% hasta los 65; los empleados que entonces tuvieran entre 56 y 58 años, percibirían un 62% del sueldo hasta los 63 y un 34% hasta los 65, con una prima adicional de 10.000 euros para los se acojan voluntariamente a las salidas, y los mayores de 60 años mantendrían un 52% del salario regulador y un 34% hasta la jubilación, más la prima de 10.000 euros. En todos los casos la compañía pagaría íntegramente las cotizaciones a la Seguridad Social hasta los 63 años y hasta que el trabajador pueda jubilarse de manera anticipada, así como el coste de la póliza de salud básico y el seguro de riesgo hasta que cumplan 63 años o hasta que se prejubilen.

La anterior ocasión que Telefónica había utilizado la fórmula de los ERE había sido en 2011. Pero la compañía sí que había ejecutado desde 2016 sucesivos recortes de plantilla mediante la fórmula de planes de bajas voluntarias con indemnizaciones y beneficios sociales. Tres planes de suspensión individual de la relación laboral (PSI) con los que el grupo había recortado 11.900 empleos en España, con un coste conjunto para la compañía de unos 6.800 millones de euros por los pagos para facilitar las salidas (manteniendo a los trabajadores adscritos hasta un 68% del sueldo hasta los 65 años y el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social y del seguro médico hasta su jubilación).