En Directo
ENCUENTRO DE LAS CCAA
En directo | Fátima Matute, consejera de Sanidad de Madrid: "La innovación tecnológica debe servir para democratizar el sistema de salud"
El encuentro da voz durante tres días a dirigentes políticos de las comunidades autónomas, empresarios y expertos en busca de ideas y soluciones para los principales desafíos que afronta el país en la actualidad
Javier Quintana | Víctor Rodríguez
El grupo de comunicación Prensa Ibérica, al que pertenece este periódico, celebra en Madrid el foro España 360, que da voz durante tres días a dirigentes políticos regionales, empresarios y expertos en busca de ideas y soluciones para los principales desafíos que afronta el país en la actualidad. Tras la intervención este martes de Jorge Azcón (Aragón), los presidentes autonómicos Salvador Illa (Cataluña), Marga Prohens (Baleares), Adrián Barbón (Asturias) y Alfonso Rueda (Galicia) también participarán en una cita que tiene por objetivo identificar las cuestiones que más preocupan a los ciudadanos, compartir aprendizajes y conectar a España a través de una conversación entre autonomías.
Alonso: "Es lógico que muchos centros de referencia estén en Madrid"
El exministro ha recalcado que no debe ser motivo de disgusto que muchos centros de referencia estén en Madrid. "El sistema no es autonómico, es nacional. A veces se hacen discursos muy raros de que todo el mundo tiene que tener de todo en todas partes", indica.
Matute: "Debemos hablar más de salud que de enfermedad; prevenir antes que diagnosticar"
Matute, consejera madrileña, ha destacado el trabajo realizado en la Comunidad de Madrid en lo que respecta a mejorar la monotorización de los pacientes. "El dato y la salud deben seguir al paciente", sostiene. Además, ha señalado cuál debe ser, para ella, el foco de las administraciones en materia de salud pública e innovación tecnológica. "Lo que tenemos que hacer con estos retos es hablar más de salud que de enfermedad, evitarla antes que diagnosticarla", reflexiona.
Pablo Crespo: "Debemos reducir los tiempos de llegada de la tecnología al paciente"
En su primera intervención, Pablo Crespo, secretario general de Fenin (Federación Española de empresas de Tecnología Sanitaria), ha remarcado la importancia de reducir los tiempos de llegada de la tecnología al paciente. "Es fundamental para ofrecer una mejor calidad de vida a las personas", opina.
José María Morera: "El reto no está tanto en la innovación, sino en hacer que llegue al paciente"
José María Morera, director de acceso de Bayer Iberia, ha reincidido en la idea de la consejera, pidiendo que la innovación tecnológica sirva para crear un sistema de salud más justo y equitativo. "Hay que garantizar que los planes se implementan con acciones concretas. Desde Bayer pensamos que la colaboración público-privada debe ser el pilar de la solución", sostiene.
Fátima Matute: "Madrid es la capital principal de atracción de ensayos clínicos"
Fátima Matute, consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, ha indicado que la Comunidad de Madrid concentra la mayoría de ensayos clínicos del país. Asimismo, ha señalado que "se puede ser muy tecnológico, pero esta innovación debe democratizar el sistema de salud. "No podemos crear fármacos maravillosos y no lograr que lleguen a nuestros ciudadanos", subraya.
Alonso: "Vivimos más años, en buena medida, gracias a la innovación de las tecnologías en la industria farmacéutica"
En su primera intervención Alonso, además, ha valorado la importancia de esta innovación tecnológica para el incremento de la esperanza de vida. "Vivimos más años, en buena medida, gracias a la innovación de las tecnologías en la industria farmacéutica y en los ensayos clínicos", reflexiona.
Alfonso Alonso: "España es uno de los países con más ensayos clínicos del mundo"
Alfonso Alonso, exministro de Sanidad y presidente de Acento, ha destacado que España sea uno de los países donde más ensayos clínicos se hacen. "Esto habla muy bien del servicio nacional de salud y de la industria farmacéutica de nuestro país", subraya.
Matute: "No podemos consentir que un nuevo fármaco tarde 600 días en llegar al ciudadano"
La consejera de Sanidad madrileña reclama que la tecnología sirva para "democratizar la salud, no para producir inequidades" y llama la atención sobre la necesidad de conseguir que se mejore la aplicación de lo que se investigue. En la Comunida de Madrid se están llevando a cabo en estos momentos 722 ensayos clínicos, pero Matute denuncia que esos nuevos fármacos y tratamientos tardan en llegar al paciente. "No podemos consentir que un nuevo fármaco tarde 600 días en llegar al ciudadano cuando en la Unión Europea son noventa más noventa días, que ya me parece demasiado"
Continuamos con la mesa redonda ‘De la ciencia a la ciudadanía: innovación al servicio de la salud pública’
Alfonso Alonso, exministro de Sanidad y presidente de Acento; Fátima Matute, consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid; José María Morera, director de acceso de Bayer Iberia; y Pablo Crespo, secretario general de Fenin (Federación Española de empresas de Tecnología Sanitaria), debaten sobre innovación en el servicio de salud pública. Modera Ferran Boiza, director adjunto de El Periódico.
Llamedo: "Estamos haciendo un esfuerzo junto a los ayuntamientos para aplacar la soledad no deseada en zonas rurales"
Hablando del contexto de Asturias, la vicepresidenta autonómica ha asegurado que el número de personas que sufren soledad no deseada no abunda "necesariamente" en zonas rurales. "Estamos haciendo un papel muy importante junto a los ayuntamientos en este sentido", subraya.
- Conmoción en Avilés por la muerte fulminante de un niño de 12 años mientras hacía deporte: 'Es una desgracia
- Ubicado en la Asturias rural, con un chef de 40 años al mando y platos con inspiración asiática: así es el nuevo restaurante de la región en recibir una estrella Michelin (y ya son 14)
- Dimite el vicesecretario del Colegio de Ingenieros Técnicos de Minas de Asturias que tildó a sus propios visados de 'sacadinero
- Así es el nuevo servicio de Oviedo con el que el Ayuntamiento aspira a mantener las calles más cuidadas que nunca
- Atención asturianos, la Policía Nacional emite un aviso urgente: 'No tengas todas las ventanas abiertas
- El Andorra llegará a El Molinón con nuevo entrenador
- Este es el número de trabajadores que Telefónica prevé despedir en Asturias y es más de la mitad de su plantilla
- Emma García y su sentido adiós a Jordi González: 'Un grandísimo profesional, un muy buen compañero