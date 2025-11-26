En directo | Fátima Matute, consejera de Sanidad de Madrid: "La innovación tecnológica debe servir para democratizar el sistema de salud"

Matute: "No podemos consentir que un nuevo fármaco tarde 600 días en llegar al ciudadano"

La consejera de Sanidad madrileña reclama que la tecnología sirva para "democratizar la salud, no para producir inequidades" y llama la atención sobre la necesidad de conseguir que se mejore la aplicación de lo que se investigue. En la Comunida de Madrid se están llevando a cabo en estos momentos 722 ensayos clínicos, pero Matute denuncia que esos nuevos fármacos y tratamientos tardan en llegar al paciente. "No podemos consentir que un nuevo fármaco tarde 600 días en llegar al ciudadano cuando en la Unión Europea son noventa más noventa días, que ya me parece demasiado"