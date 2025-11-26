José Elías Navarro, empresario: "Prohibir las horas extras solo empobrece a la gente"

El empresario José Elías Navarro no se calla ante lo que él considera injusticias, como la de limitar las horas extras: "Prohibir las horas extras solo empobrece a la gente".

Elías Navarro utiliza sus redes sociales para divulgar su cultural empresarial y, de paso, criticar algunas medidas tomadas. En esta ocasión, la emprende con la limitación de las horas extras o, directamente, su prohibición que "solo empobrece a la gente".

Así, en una publicación en su perfil oficial de la red social X (extinta Twitter), el empresario asegura que "cada uno debería decidir cuántas horas trabajar. Yo creo que hacer horas extras debería depender del trabajador. Ahora vendrá el típico con el rollo de que si no, te obligarían a hacer horas extras. Si permites hacer horas extras y las pagas, al trabajador le interesa. Ese tiempo extra se paga a mayor precio y se lleva más dinero a su casa. Lo que no tiene sentido es vetarlas. Impedir que la gente trabaje más si quiere hacerlo. Dejar que se empobrezcan mientras podrían estar ganando un extra".

Eso sí, el empresario señala que hay "una regla innegociable: Todo el mundo que haga horas extras las tiene que apuntar y las tiene que cobrar. El problema es que hay gente que no entiende la operativa real de las empresas".

Elías Navarro pone como ejemplo "una empresa que monta stands para ferias. La feria empieza mañana por la mañana. Falta medio stand por terminar. ¿Qué haces? O haces horas extras o me explicas tú. No puedes irte a casa y dejar el trabajo a medias, porque la feria no espera a nadie. Hay negocios donde las fechas no se mueven y donde no hacer esas horas significa no cumplir con el cliente".

Prohibición

Asi que el empresario considera que "dejemos de prohibir que la gente trabaje más si quiere hacerlo. Lo único que conseguimos es que ganen menos y que muchos negocios no puedan funcionar".