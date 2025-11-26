Ya es oficial, el Gobierno tiene una ayuda de 480 euros que pueden solicitar las amas de casa: estos son los requisitos / .

Si eres ama de casa es probable que puedas optar a la ayuda del Gobierno de 480 euros. Una ayuda denominada Renta Activa de Inserción (RAI) que gestiona el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Una ayuda que pretende que sus beneficiarios "aumenten las posibilidades de volver al mercado laboral por parte de las personas trabajadoras desempleadas con especiales necesidades económicas y con dificultad para conseguir empleo". Y las amas de casa, podrían solicitar esta ayuda que es de 480 euros mensuales durante un máximo de once meses.

Un ama de casa. / Freepik

Eso sí, hay que tener en cuenta una serie de requisitos, entre ellos no tener trabajo y estar inscrito como solicitante de empleo, además de ser menor de 65 años.

Tampoco se pueden contar con ingresos mensuales propios superiores al 75% del Salario Mínimo Interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias.

A esta ayuda pueden acceder las víctimas de violencia de género, doméstica o sexual, siempre que tengan acreditada esta condición y que no hayan sido beneficiarias con anterioridad de tres programsas, que no convivan con la persona agresora, que figuren inscritas como demandantes de empleo y que cumplan el requisito de carencia de rentas de la unidad familiar.

Inscripción

La inscripción puedes realizarse a través de la sede electrónica del SEPE y una vez concedida, el pago se realizará entre los días 10 y 15 de cada mes.