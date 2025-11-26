Ya es oficial, el Gobierno tiene una ayuda de 480 euros que pueden solicitar las amas de casa: estos son los requisitos
Se trata de la Renta Activa de Inserción (RAI)
Si eres ama de casa es probable que puedas optar a la ayuda del Gobierno de 480 euros. Una ayuda denominada Renta Activa de Inserción (RAI) que gestiona el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
Una ayuda que pretende que sus beneficiarios "aumenten las posibilidades de volver al mercado laboral por parte de las personas trabajadoras desempleadas con especiales necesidades económicas y con dificultad para conseguir empleo". Y las amas de casa, podrían solicitar esta ayuda que es de 480 euros mensuales durante un máximo de once meses.
Eso sí, hay que tener en cuenta una serie de requisitos, entre ellos no tener trabajo y estar inscrito como solicitante de empleo, además de ser menor de 65 años.
Tampoco se pueden contar con ingresos mensuales propios superiores al 75% del Salario Mínimo Interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias.
A esta ayuda pueden acceder las víctimas de violencia de género, doméstica o sexual, siempre que tengan acreditada esta condición y que no hayan sido beneficiarias con anterioridad de tres programsas, que no convivan con la persona agresora, que figuren inscritas como demandantes de empleo y que cumplan el requisito de carencia de rentas de la unidad familiar.
Inscripción
La inscripción puedes realizarse a través de la sede electrónica del SEPE y una vez concedida, el pago se realizará entre los días 10 y 15 de cada mes.
- Conmoción en Avilés por la muerte fulminante de un niño de 12 años mientras hacía deporte: 'Es una desgracia
- Ubicado en la Asturias rural, con un chef de 40 años al mando y platos con inspiración asiática: así es el nuevo restaurante de la región en recibir una estrella Michelin (y ya son 14)
- Dimite el vicesecretario del Colegio de Ingenieros Técnicos de Minas de Asturias que tildó a sus propios visados de 'sacadinero
- Así es el nuevo servicio de Oviedo con el que el Ayuntamiento aspira a mantener las calles más cuidadas que nunca
- Los fundadores de la empresa mierense de autobuses Pullmans Llaneza, pionera del 'Paraíso Natural', excluidos del homenaje del aniversario de la marca: 'Nos han dejado de lado
- Consternación y tristeza' en Avilés por el fallecimiento de un menor mientras practicaba deporte: 'Pasaste como una estrella brillante, aunque demasiado fugaz por nuestras vidas
- Emma García y su sentido adiós a Jordi González: 'Un grandísimo profesional, un muy buen compañero
- Atención asturianos, la Policía Nacional emite un aviso urgente: 'No tengas todas las ventanas abiertas