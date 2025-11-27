Aviso a los titulares de una cuenta conjunta, si uno fallece el otro no podrá sacar dinero sin permiso de los herederos
Algo muy habitual en los matrimonios y parejas
Tener una cuenta conjunta es algo muy habitual en los matrimonios y parejas. Eso sí, hay que tener en cuenta que si uno de los dos titulares fallece, el otro no podrá sacar dinero sin permiso de los herederos.
Eso sí, no quiere decir que se bloquee la cuenta en su totalidad, solo la mitad de la cantidad que esté depositada en el momento del fallecimiento. Y es que es una medida de protección para todos los herederos de la persona fallecida. Y es que muchos matrimonios creen que el dinero que tienen en sus cuentas conjuntas no forman parte de la herencia, como ocurre con los bienes inmuebles. Pero la realidad es que es lo mismo, tanto el dinero como los bienes inmuebles se heredan.
En el caso de la cuenta conjunta con dos titulares, al fallecer uno de ellos, la mitad del dinero de la cuenta será de sus herederos y no necesariamente del otro titular de la cuenta. En el caso de un matrimonio con dos hijos, al fallecer el padre, la mitad del dinero en la cuenta será tanto para los hijos como para la mujer a partes iguales.
Permiso
Por este motivo, y siguiendo el ejemplo, los dos hijos deberán firmar un permiso en el banco para que su madre tenga acceso al total del dinero. Y eso sí, firmar el permiso no quiere decir que el dinero pase a ser suyo, sino que también será de sus hijos. Otra cosa es que los hijos no quieran tocar ese dinero y dejárselo a su madre.
