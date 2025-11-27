El empresario José Elías Navarro: "Contratar a la familia es una trampa emocional", según afirma
El propietario de negocios como La Sirena utiliza sus redes sociales para divulgar su cultura empresarial
Muchas son las empresas que mezclan familia y trabajo. Sin embargo, el empresario José Elías Navarro es totalmente contrario a ello, aunque haya caído en alguna ocasión porque "casi siempre termina siendo incómodo para todos".
Y es que el propietario de negocios como La Sirena utiliza sus redes sociales para divulgar su cultura empresarial, además de ser muy crítico con la situación actual. En una de sus últimas publicaciones en su perfil oficial de la red social X (extinta Twitter), Elías Navarro asegura que "contratar a la familia es una trampa emocional. Casi siempre sale caro. Todos hemos padecido una crisis o un mal momento. Y cuando ves que a alguien de tu familia le hace falta, hay que ayudar".
Explica que, como empresario, "mi forma de arrimar el hombro es echarles una mano y darles trabajo. Pero luego llegan los problemas. En la empresa eres el jefe. En casa sigues siendo el primo que viene a la paella. Y en cuanto te levantas de la mesa… empieza el corrillo: ¿Por qué ha hecho esto? ¿Por qué ha hecho lo otro? Qué mal lo ha gestionado…"
Evitarlo
El empresario explica que "si pudiera evitarlo, lo evitaría. Pero al final caes en la trampa: Contratas por ayudar, no por necesidad propia. Y acabas siendo jefe en la oficina y el criticado en la sobremesa. Mezclar familia y trabajo puede parecer lo correcto cuando alguien lo necesita. Pero casi siempre termina siendo incómodo para todos".
