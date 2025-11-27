Helena Beunza (ASVAL): "Los ayuntamientos tienen 38.000 millones depositados en los bancos que no se pueden gastar en políticas de vivienda"

La presidenta de la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (ASVAL), Helena Beunza, durante el Foro España 360, organizado Prensa Ibérica, ha alertado de un retroceso del mercado del alquiler en España y reclamado un giro profundo en las políticas públicas de vivienda y en el marco regulatorio, especialmente en la parte presupuestaria, ya que el país invierte muchos menos que otros países de la Unión Europea.

"El déficit en el esfuerzo presupuestario ha llevado a tener un parque público de viviendas deficiente, muy alejado de los estándares europeos", aseguró de forma tajante la exsecretaria general de Vivienda durante la primera legislatura de Pedro Sánchez. Para ello, Beunza reclama que "es fundamental que los ayuntamientos realmente tengan la capacidad y el presupuesto para abordar el problema". "Los ayuntamientos españoles tienen 38.000 millones de euros depositados en los bancos que no se pueden gastar y muchos alcaldes estarían encantados en destinarlos a políticas de vivienda", añade.

La presidenta de la patronal de los pequeños y grandes caseros urgió a la clase política a reformar la fiscalidad de la vivienda, que a su criterio "no favorece la puesta de inmuebles en el mercado". "La OCDE señala que el 14% del PIB proviene de impuestos vinculados con la producción de vivienda y el gasto es del 5,8%. Esto no es un gasto público, que es solo el 0,2%, sino privado, el 5,6%", agregó Beunza.

El papel de los pisos turísticos y la vivienda vacía

Preguntada por la potencial influencia de los pisos turísticos, la presidenta de ASVAL explicó que el "no tienen tanto peso" sobre el parque como se cree, además de que "las comunidades autónomas y los ayuntamientos ya han tomado medidas" en esta materia. Sobre la vivienda vacía, Helena Beunza señaló: "No están donde se necesitan. Las que sí lo están hay que facilitar que el propietario las ponga en el mercado con un régimen fiscal favorable y una regulación que le proteja".

Sobre los casos de okupación ilegal, la que fue representante de España en materia de vivienda en la ONU, apuntó: "Los propietarios ya no resuelven el problema de a través de los tribunales, sino que negocian con el okupa o inquilino porque desconfían de que la justicia vaya a defender sus derechos. El propietario tiene que sentir la seguridad jurídica, pero el discurso que está imperando es de castigo a la inversión privada y esto supone tirarnos piedras contra nuestro tejado. Si no generamos una situación favorable para que venga la inversión y el propietario ponga sus viviendas en el mercado, no habrá solución al problema".